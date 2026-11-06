Brak uprawnień i promile. Nowe szczegóły wypadku w Sarnówku Dużym

Policjanci wyjaśniający okoliczności tragicznego zdarzenia w Sarnówku Dużym ujawnili ważne informacje dotyczące uczestników wypadku. Za kierownicą Volkswagena siedziała 19-letnia kobieta, która – jak się okazało – w ogóle nie posiadała prawa jazdy. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niej 0,18 promila alkoholu, co mieści się w granicach wartości dopuszczalnej prawem.

Z 19-latką podróżował 68-letni pasażer. W jego przypadku badanie wykazało ponad 1,6 promila alkoholu w organizmie.

Ze ustaleń funkcjonariuszy wynika, że Volkswagenem kierowała 19-letnia kobieta, która nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdami. Niestety, w wyniku potrącenia 63-letni rowerzysta zginął na miejscu zdarzenia” – przekazała podkom. Ewelina Wrzesień, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Autor: KPP Ostrowiec Świętokrzyski/ Materiały prasowe Tragiczny wypadek w Sarnówku. Nie żyje rowerzysta, na miejscu pracują służby

Rowerzysta wyjeżdżał z posesji. Kierująca i pasażer trafili do aresztu

Do potrącenia doszło w momencie, gdy 63-letni kierujący rowerem najprawdopodobniej włączał się do ruchu, wyjeżdżając z terenu prywatnej posesji. Wtedy uderzył w niego osobowy Volkswagen. Pomimo natychmiastowych działań służb ratunkowych i podjętej reanimacji, życia 63-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

W związku z tragicznym zdarzeniem policja podjęła stanowcze kroki. Zarówno 19-letnia kierująca Volkswagenem, jak i podróżujący z nią 68-letni pasażer zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy.

Śledczy ustalają obecnie pełny przebieg zdarzenia oraz odpowiedzialność poszczególnych osób biorących udział w wypadku.