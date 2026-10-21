Ta porodówka wyprzedziła wiele większych szpitali. Kobiety wystawiły jej wysokie oceny

To nie jest jednorazowy zryw. Starachowicki szpital od lat regularnie melduje się w krajowym TOP 10, deklasując wiele większych ośrodków miejskich i klinicznych. Co stoi za tak wysoką oceną i dlaczego rodzące z całego regionu wybierają właśnie tę placówkę?

Głos matek decyduje o wszystkim. Jak powstaje ten ranking?

Niezależny ranking „Gdzie Rodzić po Ludzku” nie opiera się na deklaracjach dyrekcji ani na urzędowych kontrolach. O końcowych ocenach decydują wyłącznie pacjentki, które wypełniają anonimową ankietę w ramach akcji #GłosMatek na portalu GdzieRodzic.info. System analizuje odpowiedzi z ostatnich trzech lat i aktualizuje dane co 24 godziny, dzięki czemu zestawienie oddaje rzeczywiste doświadczenia kobiet z sal porodowych.Szpital w Starachowicach zdobył ponad 85% punktów w najnowszym podsumowaniu, co plasuje go wśród najlepiej ocenianych placówek w kraju.

W ankiecie do oceny wyznaczono dziesięć obszarów opieki okołoporodowej – wyjaśnia rzecznik prasowy szpitala, Małgorzata Kałuża. – Oceniana jest realizacja planu porodu, swoboda rodzenia, kontakt z dzieckiem po narodzinach, opieka podczas cięcia cesarskiego, pomoc w opiece nad dzieckiem, wsparcie w karmieniu piersią, realizacja praw pacjenta, warunki w szpitalu, postawa personelu i zadowolenie z opieki. Nasz szpital uzyskał w najnowszym zestawieniu ponad 85 procent – mówi rzecznik

Co naprawdę dzieje się na sali porodowej? Oto dlaczego kobiety wybierają Starachowice

Wysoka pozycja w rankingu wynika z konkretnych rozwiązań, które dają rodzącym poczucie bezpieczeństwa, swobody i szacunku dla ich decyzji. Jak podkreśla zespół medyczny, aktywny poród i możliwość wyboru dogodnej pozycji nie są tu przywilejem, lecz codziennym standardem.Na oddziale pacjentki mają do dyspozycji:

Porody w wodzie i wanny relaksacyjne w każdej sali porodowej – ciepła woda rozluźnia mięśnie, łagodzi napięcie i naturalnie zmniejsza odczuwanie bólu. Szpital posiada także osobny, dedykowany pokój do porodów w wodzie.

– ciepła woda rozluźnia mięśnie, łagodzi napięcie i naturalnie zmniejsza odczuwanie bólu. Szpital posiada także osobny, dedykowany pokój do porodów w wodzie. Pełną swobodę ruchu i pozycje wertykalne – salę wyposażono w drabinki, piłki, szarfy oraz nowoczesne łóżka porodowe, co ułatwia naturalny przebieg akcji porodowej.

– salę wyposażono w drabinki, piłki, szarfy oraz nowoczesne łóżka porodowe, co ułatwia naturalny przebieg akcji porodowej. Różnorodne metody łagodzenia bólu – od metod niefarmakologicznych (masaż, TENS, praca z oddechem, immersja wodna) po powszechnie dostępne znieczulenie zewnątrzoponowe podawane przez anestezjologa.

Szpital wyróżnia się na tle regionu realnym dostępem do znieczulenia zewnątrzoponowego przy porodach naturalnych – w Starachowicach korzysta z niego ponad 20–23% rodzących siłami natury, podczas gdy w sąsiednich szpitalach powiatowych wskaźnik ten nierzadko wynosi 0%

Tak wygląda starachowicka porodówka. Zobacz zdjęcia

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Dwie godziny bez przerywania i kangurowanie przez tatę

Kluczowym elementem opieki po narodzinach jest przestrzeganie prawa do nieprzerwanego, co najmniej dwugodzinnego kontaktu „skóra do skóry”. W Starachowicach maluch trafia na pierś mamy od razu po urodzeniu – również wtedy, gdy poród odbywa się na sali cięć cesarskich.Jeśli mama z przyczyn medycznych nie może od razu przytulić noworodka, do kangurowania zapraszany jest tata dziecka. Rodzina nie musi rozdzielać się także po porodzie. Szpital oferuje komercyjny Pokój Rodzinny, w którym partner lub inna bliska osoba może stale przebywać z kobietą i noworodkiem przez cały okres hospitalizacji.

Aktualny stan. Pozycja lidera w Świętokrzyskiem (III kwartał 2026 r.)

W zestawieniu podsumowującym trzeci kwartał 2026 roku szpital w Starachowicach po raz kolejny potwierdził swoją przynależność do krajowej elity. Z wynikiem 85,02% punktów placówka uplasowała się na 4. miejscu w całej Polsce oraz zajęła bezkonkurencyjne 1. miejsce w województwie świętokrzyskim.

Długofalowy trend. Powtarzalność i stabilność (2024 r.)

Tym, co najbardziej wyróżnia starachowicki oddział, jest brak wahań formy. Przez cały 2024 rok szpital nieprzerwanie znajdował się w oficjalnym zestawieniu TOP 10 w Polsce oraz przewodził rankingowi w województwie świętokrzyskim.