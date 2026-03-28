Nida. Rzeka w Świętokrzyskiem

Nida przepływa przez województwo świętokrzyskie, jej źródła znajdują się w rejonie wsi Moskorzew, gdzie powstaje Biała Nida. W rejonie Chęcin łączy się ona z Czarną Nidą — rzeką, która swój bieg zaczyna w pobliżu wsi Marzysz. Nida swój bieg kończy w okolicach Nowego Korczyna, gdzie wpada do Wisły.

Nida to najcieplejsza rzeka w Polsce

Nida to także jedna z najlepiej nasłonecznionych i najcieplejszych polskich rzek – latem temperatura wody dochodzi nawet do 27oC. Nida to lewobrzeżny dopływ górnej Wisły. Długość tej rzeki wynosi 153 km, z kolei jej zlewnia zajmuje powierzchnię 3 862 km².

Ciekawostki. Rzeka Nida

Nida cieszy się wielką popularnością wśród kajakarzy i przyrodników, a leżące nad nią miasta są atrakcyjnymi punktami historycznych wycieczek

Długość tej rzeki wynosi 153 km

Latem temperatura wody w Nidzie dochodzi nawet do 27oC

Źródła Nidy znajdują się w rejonie wsi Moskorzew, gdzie powstaje Biała Nida

Nida jest rzeką nizinną. Jej maksymalna szerokość wynosi 79 metrów, w okolicach Motkowic, a głębokość 2,6 m.

Ekosystem rzeki Nidy

Pomiędzy Motkowicami a Skowronnem Nida tworzy malowniczą, śródlądową deltę. Rozlewiska, starorzecza i cieki wodne tworzą tu specyficzny ekosystem. Można spotkać roślinność wodną, torfowiskową i bagienno-szuwarową z szeregiem rzadkich i chronionych gatunków. Występuje tutaj ok. 150 gatunków ptaków.

źródło: Wikipedia, www.Ekologia.pl, www. life4delta.pl

Quiz. Rozpoznaj miasto województwa świętokrzyskiego po opisie Pytanie 1 z 20 To świętokrzyskie miasteczko jest najmniejsze w Polsce Kazimierza Wielka Opatowiec Opatów Następne pytanie