Ta rzeka jest najcieplejsza w całej Polsce. Przepływa przez region świętokrzyski

Agnieszka Jędrasik
2026-03-28 8:31

Nida to jedna z najciekawszych polskich rzek w południowej Polsce. Przepływa przez województwo świętokrzyskie, znane z pięknych widoków i cennych zabytków, między innymi przez Sobków, Motkowice, Pińczów i Wiślicę. Powstaje z połączenia Białej i Czarnej Nidy w Żernikach k. Chęcin. Nida to także jedna z najlepiej nasłonecznionych i najcieplejszych polskich rzek – latem temperatura wody dochodzi nawet do 27oC.

Autor: Kadry na luzie/ Archiwum prywatne

Nida. Rzeka w Świętokrzyskiem

Nida przepływa przez województwo świętokrzyskie, jej źródła znajdują się w rejonie wsi Moskorzew, gdzie powstaje Biała Nida. W rejonie Chęcin łączy się ona z Czarną Nidą — rzeką, która swój bieg zaczyna w pobliżu wsi Marzysz. Nida swój bieg kończy w okolicach Nowego Korczyna, gdzie wpada do Wisły.

Nida to najcieplejsza rzeka w Polsce

Nida to także jedna z najlepiej nasłonecznionych i najcieplejszych polskich rzek – latem temperatura wody dochodzi nawet do 27oC. Nida to lewobrzeżny dopływ górnej Wisły. Długość tej rzeki wynosi 153 km, z kolei jej zlewnia zajmuje powierzchnię 3 862 km².

Ciekawostki. Rzeka Nida

  • Nida cieszy się wielką popularnością wśród kajakarzy i przyrodników, a leżące nad nią miasta są atrakcyjnymi punktami historycznych wycieczek
  • Długość tej rzeki wynosi 153 km
  • Latem temperatura wody w Nidzie dochodzi nawet do 27oC
  • Źródła Nidy znajdują się w rejonie wsi Moskorzew, gdzie powstaje Biała Nida
  • Nida jest rzeką nizinną. Jej maksymalna szerokość wynosi 79 metrów, w okolicach Motkowic, a głębokość 2,6 m.

Ekosystem rzeki Nidy

Pomiędzy Motkowicami a Skowronnem Nida tworzy malowniczą, śródlądową deltę. Rozlewiska, starorzecza i cieki wodne tworzą tu specyficzny ekosystem. Można spotkać roślinność wodną, torfowiskową i bagienno-szuwarową z szeregiem rzadkich i chronionych gatunków. Występuje tutaj ok. 150 gatunków ptaków.

źródło: Wikipedia, www.Ekologia.pl, www. life4delta.pl

