Spis treści
Nida. Rzeka w Świętokrzyskiem
Nida przepływa przez województwo świętokrzyskie, jej źródła znajdują się w rejonie wsi Moskorzew, gdzie powstaje Biała Nida. W rejonie Chęcin łączy się ona z Czarną Nidą — rzeką, która swój bieg zaczyna w pobliżu wsi Marzysz. Nida swój bieg kończy w okolicach Nowego Korczyna, gdzie wpada do Wisły.
Nida to najcieplejsza rzeka w Polsce
Nida to także jedna z najlepiej nasłonecznionych i najcieplejszych polskich rzek – latem temperatura wody dochodzi nawet do 27oC. Nida to lewobrzeżny dopływ górnej Wisły. Długość tej rzeki wynosi 153 km, z kolei jej zlewnia zajmuje powierzchnię 3 862 km².
Rzeka Nida. Zdjęcia
Ciekawostki. Rzeka Nida
- Nida cieszy się wielką popularnością wśród kajakarzy i przyrodników, a leżące nad nią miasta są atrakcyjnymi punktami historycznych wycieczek
- Nida jest rzeką nizinną. Jej maksymalna szerokość wynosi 79 metrów, w okolicach Motkowic, a głębokość 2,6 m.
Ekosystem rzeki Nidy
Pomiędzy Motkowicami a Skowronnem Nida tworzy malowniczą, śródlądową deltę. Rozlewiska, starorzecza i cieki wodne tworzą tu specyficzny ekosystem. Można spotkać roślinność wodną, torfowiskową i bagienno-szuwarową z szeregiem rzadkich i chronionych gatunków. Występuje tutaj ok. 150 gatunków ptaków.
źródło: Wikipedia, www.Ekologia.pl, www. life4delta.pl
