Tajemnicze zaginięcie w pow. starachowickim. Policja poszukuje 37-letniego Krystiana Wierzbickiego

Policja poszukuje 37-letniego mieszkańca powiatu starachowickiego

Policja opublikowała szczegółowy rysopis poszukiwanego mężczyzny, który może pomóc w jego identyfikacji:

Wiek: 37 lat

Wzrost: około 178 cm

Sylwetka: szczupła budowa ciała

Włosy: krótkie, w kolorze ciemnego blondu

Oczy: zielono-niebieskie

W momencie zaginięcia Krystian Wierzbicki był ubrany w czarną bluzę oraz ciemne spodnie dresowe. Z ustaleń wynika, że mężczyzna może poruszać się na rowerze oraz posiadać przy sobie plecak.

Poszukiwania 37-letniego mieszkańca pow. starachowickiego

Szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą policja wspólnie ze strażą pożarną prowadziła już wczoraj po południu i wieczorem w rejonie ulicy Ostrowieckiej i pobliskiego lasu. Niestety mimo wykorzystania nowoczesnej techniki nie przyniosła ona rezultatów.

Autor: Materiał nadesłany/ Archiwum prywatne

Apel do świadków i osób posiadających informacje

Każda, nawet z pozoru błaha informacja, może okazać się pomocna dla odnalezienia zaginionego. Mundurowi apelują do wszystkich osób, które w ostatnich dniach widziały mężczyznę odpowiadającego rysopisowi, znają miejsce jego aktualnego pobytu lub zauważyły porzucony rower bądź plecak, o niezwłoczny kontakt.

Informacje można przekazywać bezpośrednio w siedzibie jednostki lub telefonicznie:

Adres: Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach, ul. Armii Krajowej 27

Numery telefonów: 47 8043 205 lub 47 8043 213

Numer alarmowy: 112 (lub najbliższa jednostka Policji)