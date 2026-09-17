Tajemnicze zaginięcie w pow. starachowickim. Policja poszukuje 37-letniego Krystiana Wierzbickiego

Policja poszukuje 37-letniego mieszkańca powiatu starachowickiego
Policja opublikowała szczegółowy rysopis poszukiwanego mężczyzny, który może pomóc w jego identyfikacji:
- Wiek: 37 lat
- Wzrost: około 178 cm
- Sylwetka: szczupła budowa ciała
- Włosy: krótkie, w kolorze ciemnego blondu
- Oczy: zielono-niebieskie
W momencie zaginięcia Krystian Wierzbicki był ubrany w czarną bluzę oraz ciemne spodnie dresowe. Z ustaleń wynika, że mężczyzna może poruszać się na rowerze oraz posiadać przy sobie plecak.
Poszukiwania 37-letniego mieszkańca pow. starachowickiego
Szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą policja wspólnie ze strażą pożarną prowadziła już wczoraj po południu i wieczorem w rejonie ulicy Ostrowieckiej i pobliskiego lasu. Niestety mimo wykorzystania nowoczesnej techniki nie przyniosła ona rezultatów.
Apel do świadków i osób posiadających informacje
Każda, nawet z pozoru błaha informacja, może okazać się pomocna dla odnalezienia zaginionego. Mundurowi apelują do wszystkich osób, które w ostatnich dniach widziały mężczyznę odpowiadającego rysopisowi, znają miejsce jego aktualnego pobytu lub zauważyły porzucony rower bądź plecak, o niezwłoczny kontakt.
Informacje można przekazywać bezpośrednio w siedzibie jednostki lub telefonicznie:
- Adres: Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach, ul. Armii Krajowej 27
- Numery telefonów: 47 8043 205 lub 47 8043 213
- Numer alarmowy: 112 (lub najbliższa jednostka Policji)