Tajemnicze zaginięcie w pow. starachowickim. Policja poszukuje 37-letniego Krystiana Wierzbickiego

Dawid Bąk
2026-09-17 8:36

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach prowadzą intensywne czynności poszukiwawcze za zaginionym Krystianem Wierzbickim. 37-letni mieszkaniec powiatu starachowickiego po raz ostatni był widziany w poniedziałek, 14 września. W godzinach wieczornych opuścił swoje miejsce zamieszkania i od tamtej pory ślad po nim zaginął. Mężczyzna do chwili obecnej nie powrócił do domu, jak również nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną.

Zaginiony Krystian Wierzbicki w jasnej bluzie na tle ogrodu. O szczegółach poszukiwań przeczytasz na Eska Starachowice.
Autor: KPP w Starachowicach/ Materiały prasowe

Policja poszukuje 37-letniego mieszkańca powiatu starachowickiego

Policja opublikowała szczegółowy rysopis poszukiwanego mężczyzny, który może pomóc w jego identyfikacji:

  • Wiek: 37 lat
  • Wzrost: około 178 cm
  • Sylwetka: szczupła budowa ciała
  • Włosy: krótkie, w kolorze ciemnego blondu
  • Oczy: zielono-niebieskie

W momencie zaginięcia Krystian Wierzbicki był ubrany w czarną bluzę oraz ciemne spodnie dresowe. Z ustaleń wynika, że mężczyzna może poruszać się na rowerze oraz posiadać przy sobie plecak.

Poszukiwania 37-letniego mieszkańca pow. starachowickiego

Szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą policja wspólnie ze strażą pożarną prowadziła już wczoraj po południu i wieczorem w rejonie ulicy Ostrowieckiej i pobliskiego lasu. Niestety mimo wykorzystania nowoczesnej techniki nie przyniosła ona rezultatów.

Poszukiwania 37-letniego mieszkańca pow. starachowickiego
Autor: Materiał nadesłany/ Archiwum prywatne

Apel do świadków i osób posiadających informacje

Każda, nawet z pozoru błaha informacja, może okazać się pomocna dla odnalezienia zaginionego. Mundurowi apelują do wszystkich osób, które w ostatnich dniach widziały mężczyznę odpowiadającego rysopisowi, znają miejsce jego aktualnego pobytu lub zauważyły porzucony rower bądź plecak, o niezwłoczny kontakt.

Informacje można przekazywać bezpośrednio w siedzibie jednostki lub telefonicznie:

  • Adres: Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach, ul. Armii Krajowej 27
  • Numery telefonów: 47 8043 205 lub 47 8043 213
  • Numer alarmowy: 112 (lub najbliższa jednostka Policji)

Polecany artykuł:

Zaginął 37-letni mieszkaniec pow. starachowickiego
Autor: KPP w Starachowicach/ Materiały prasowe
Starachowice
Policja
poszukiwania