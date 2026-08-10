Świętokrzyskie. Wsie, które dawniej były miastami

Województwo Świętokrzyskie, położone w sercu Polski, ma bogatą historię sięgającą średniowiecza. Wielu nie zdaje sobie sprawy, że niektóre z dzisiejszych wsi w tym regionie kiedyś miały status miast. Zmienność administracyjna, gospodarcza i społeczna sprawiła, że miejscowości, które niegdyś pełniły ważne role w życiu regionu, z biegiem lat utraciły swoje prawa miejskie. Dziś te wsie są często mniej znane, ale ich historia może być fascynującą podróżą w przeszłość.

Lista takich miejscowości jest dość długa. Prezentujemy dziś 7 takich wiosek, które za czasów swojej świetności posiadały prawa miejskie. Są Wam zapewne dobrze znane, bo to chociażby Raków, Bałtów czy Tarczek. Które jeszcze? Zobaczcie w naszej Galerii.

Galeria. Świętokrzyskie wsie, które były miastami

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Świętokrzyskie. Wsie, które utraciły prawa miejskie

W regionie świętokrzyskim nie brakuje wsi i małych miejscowości, które kiedyś nosiły zaszczytne miano miast. Utraciły je jednak w trakcie wielu historycznych zawirowań na terenie naszego kraju. Które miejscowości nosiły niegdyś miano miast na terenie naszego regionu? Prezentujemy 7 z nich.

7 świętokrzyskich wsi, które były miastami

Bałtów – wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim, w gminie Bałtów. Bałtów uzyskał lokację miejską przed 1751 rokiem, zdegradowany przed 1790 rokiem.

Oksa – wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Oksa. Oksa uzyskała lokację miejską w 1554 roku, zdegradowana w 1869 roku.

Kurozwęki - wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, w gminie miejsko-wiejskiej Staszów. Prywatne miasto szlacheckie lokowane w 1400 roku, w drugiej połowie XVI wieku położone było w powiecie wiślickim w województwie sandomierskim. Kurozwęki były miastem do 1870 roku.

- wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, w gminie miejsko-wiejskiej Staszów. Prywatne miasto szlacheckie lokowane w 1400 roku, w drugiej połowie XVI wieku położone było w powiecie wiślickim w województwie sandomierskim. Kurozwęki były miastem do 1870 roku. Fałków – wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Fałków. Fałków uzyskał lokację miejską w 1340, zdegradowany w 1869.

Secemin – wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie włoszczowskim, w gminie Secemin. Siedziba gminy Secemin. Dawniej miasto; uzyskał lokację miejską przed 1370 rokiem, zdegradowany w 1869 roku.

– wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie włoszczowskim, w gminie Secemin. Siedziba gminy Secemin. Dawniej miasto; uzyskał lokację miejską przed 1370 rokiem, zdegradowany w 1869 roku. Raków – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Raków. Do końca 2015 roku była osadą. Dawniej miasto. W latach 70. XVI wieku Raków był miastem prywatnym położonym w powiecie wiślickim województwa sandomierskiego, własność kasztelana Jana Sienieńskiego. Raków na zdjęciach

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Tarczek – wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim, w gminie Pawłów. W miejscowości wydzielono dwa sołectwa: Tarczek Górny i Tarczek Dolny. Tarczek uzyskał lokację miejską w 1257 roku, zdegradowany do roli wsi został w 1342 roku.

źródło.Wikipedia

Tarczek na zdjęciach

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Dla mieszkańców wsi w Świętokrzyskiem, które kiedyś były miastami, utrata praw miejskich miała zarówno negatywne, jak i pozytywne konsekwencje. Z jednej strony wiązało się to z utratą prestiżu, zmniejszeniem znaczenia administracyjnego i gospodarczego oraz zmianami w życiu społecznym. Z drugiej strony, dla niektórych mieszkańców oznaczało to nowe wyzwania, ale także możliwość rozwoju w innych kierunkach, np. w rolnictwie czy turystyce. Zmiany te miały wpływ na całe pokolenia, które musiały dostosować się do nowej rzeczywistości, jednocześnie starając się zachować lokalne tradycje i historię swoich miejscowości.

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