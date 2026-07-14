Wąwóz Lessowy Królowej Jadwigi w Sandomierzu

Sandomierskie wąwozy to niezwykle malownicze zielone enklawy, które wdzierają się między tworzone tu od wieków ręką ludzką budynki.

Najbardziej znany z nich (i przez wielu uważany za najpiękniejszy) to Wąwóz Królowej Jadwigi. Znajdziecie go między dwoma wzgórzami - świętojakubskim i świętopawelskim.

Ciekawostki

Wąwóz ma niemal pół kilometra długości.

Otaczające go ściany dochodzą tu nawet do 100 metrów wysokości.

Wąwóz uznany został za pomnik przyrody

Wąwóz Królowej Jadwigi co zobaczyć?

Jar powstał na skutek wody, która spływała po lessowym zboczu od tysięcy lat. Wąwóz ma niecałe pół km długości i ok. 10 m. wysokości. Można w nim podziwiać fantastyczne kształty korzeni rosnących w górze drzew. Ich korony tworzą zielony parasol nad wąwozem, przez który z trudem przebija się promienienie słońca. Swoją nazwę zawdzięcza legendzie o królowej Jadwidze, która miała podczas spaceru zgubić tu pantofelek.

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Pomnik historii

22 listopada 2017 r. decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, po uzyskaniu opinii Rady Ochrony Zabytków, wpisano sandomierski historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy na listę pomników historii, przyznawany zabytkom nieruchomym o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski[2]. Obszar tego pomnika obejmuje zabytki sandomierskiej starówki, w tym między innymi bazylikę katedralną, sandomierskie kościoły pw. Nawrócenia świętego Pawła, pw. św. Jakuba, pw. św. Michała, pw. św. Józefa, pw. Ducha Świętego, Dom Długosza, średniowieczny układ urbanistyczny miasta, Bramę Opatowską, ratusz, Collegium Gostomianum, Wąwóz Królowej Jadwigi i Wąwóz Piszczele

źródło: Wikipedia, Swietokrzyskie Travel, www. Świętokrzyskie Szlaki Turystyczne

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