Siedem miejskich przestrzeni w Skarżysku-Kamiennej zyska nowe oblicze

Wspólnym mianownikiem zaplanowanych inwestycji będzie zielona infrastruktura, wysoka funkcjonalność oraz pełna dostępność dla wszystkich mieszkańców – w tym osób z niepełnosprawnościami.

To kolejne duże dofinansowanie dla naszego miasta i kolejny dowód na to, że skutecznie sięgamy po środki zewnętrzne. Dzięki nim realizujemy inwestycje, które jeszcze kilka lat temu pozostawały jedynie w sferze planów. Chciałbym serdecznie podziękować zespołowi powołanemu do przygotowywania wniosków o dofinansowanie. To grupa osób, która z ogromnym zaangażowaniem i profesjonalizmem pracuje na rzecz rozwoju naszego miasta – podkreśla Arkadiusz Bogucki, Prezydent Skarżyska-Kamiennej.

Planty w Skarżysku-Kamiennej. Nowa jakość rekreacji i wypoczynku

Jedną z najbardziej widowiskowych zmian przejdą Planty. Wysłużone, asfaltowe boiska zostaną zastąpione nowoczesną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. W planach jest budowa boiska wielofunkcyjnego, kortu wyposażonego w system drenażu, fontanny, a także specjalnej strefy przeznaczonej do fitnessu i jogi. Równolegle modernizację przejdzie obiekt „Laguna”. Dzięki tym zmianom teren zyska zupełnie nowe funkcje, odpowiadając zarówno na potrzeby miłośników aktywnego trybu życia, jak i osób szukających wytchnienia.

Inwestujemy w miejsca, z których mieszkańcy korzystają każdego dnia, a jednocześnie wdrażamy rozwiązania, które pomogą lepiej radzić sobie z intensywnymi opadami, falami upałów i skutkami zmian klimatu. To nowoczesne podejście do rozwoju miasta, w którym estetyka, funkcjonalność i bezpieczeństwo idą w parze – dodaje Konrad Wikarjusz, zastępca prezydenta miasta ds. inwestycji i rozwoju.

Ekologiczna modernizacja miejskiego targowiska

Gruntownej przebudowy doczeka się również miejskie targowisko, które od lat wymagało remontu. W miejscu obecnej zabudowy staną nowe hale targowe pokryte zielonymi dachami i ścianami, a ich dachy zasilą panele fotowoltaiczne. Aby skuteczniej zarządzać wodami opadowymi, na terenie targowiska powstanie zbiornik retencyjny, a część dotychczas szczelnej nawierzchni zostanie zastąpiona powierzchnią przepuszczalną, pozwalającą na swobodne wsiąkanie deszczówki w grunt.

Nowe zielone enklawy i miejsca spotkań

Projekt zakłada także stworzenie trzech atrakcyjnych przestrzeni sprzyjających integracji lokalnej społeczności i kontaktowi z naturą:

Park przy ul. Paryskiej: Powstanie tu uporządkowany teren zielony ze ścieżkami rekreacyjnymi oraz niecką retencyjną pełniącą funkcję oczyszczającą wodę. Przestrzeń zostanie objęta monitoringiem i wyposażona w tablice edukacyjne.

Powstanie tu uporządkowany teren zielony ze ścieżkami rekreacyjnymi oraz niecką retencyjną pełniącą funkcję oczyszczającą wodę. Przestrzeń zostanie objęta monitoringiem i wyposażona w tablice edukacyjne. Ogród literacki przy bibliotece: Skwer obok Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zamieni się w klimatyczny ogród z bogatymi nasadzeniami – pojawią się tam m.in. pnącza, hortensje, róże i lawenda. Całość dopełnią pergola z roletami oraz kino plenerowe, tworząc kameralną scenę dla wydarzeń kulturalnych.

Skwer obok Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zamieni się w klimatyczny ogród z bogatymi nasadzeniami – pojawią się tam m.in. pnącza, hortensje, róże i lawenda. Całość dopełnią pergola z roletami oraz kino plenerowe, tworząc kameralną scenę dla wydarzeń kulturalnych. Zielony plac u zbiegu ulic Rynek i Czerwonego Krzyża: Zabetonowana dotychczas przestrzeń ustąpi miejsca roślinności, przepuszczalnym ścieżkom żwirowym oraz pergoli. Z myślą o wspieraniu lokalnej bioróżnorodności staną tam również domki dla owadów.

Zielone przystanki i retencja przy szkołach

Proekologiczne rozwiązania wpiszą się także w codzienną infrastrukturę komunikacyjną i edukacyjną miasta. W pięciu lokalizacjach zamontowane zostaną nowoczesne wiaty przystankowe ze szklanymi ścianami i zielonymi dachami retencyjnymi, które poprawią estetykę ulic i pomogą zatrzymywać wodę opadową.

Z kolei przy Szkołach Podstawowych nr 1 oraz nr 7 pojawią się zbiorniki na deszczówkę. Wyposażone w automatyczne pompy instalacje pozwolą na racjonalne wykorzystanie zgromadzonej wody do podlewania przyszkolnych terenów zielonych.

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Strategia na przyszłość

Dopełnieniem działań inwestycyjnych będzie opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. Ten dokument wyznaczy długofalowe kierunki rozwoju, które pozwolą jeszcze skuteczniej chronić Skarżysko-Kamienną i jej mieszkańców przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych.