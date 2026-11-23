Siedem miejskich przestrzeni w Skarżysku-Kamiennej zyska nowe oblicze
Wspólnym mianownikiem zaplanowanych inwestycji będzie zielona infrastruktura, wysoka funkcjonalność oraz pełna dostępność dla wszystkich mieszkańców – w tym osób z niepełnosprawnościami.
To kolejne duże dofinansowanie dla naszego miasta i kolejny dowód na to, że skutecznie sięgamy po środki zewnętrzne. Dzięki nim realizujemy inwestycje, które jeszcze kilka lat temu pozostawały jedynie w sferze planów. Chciałbym serdecznie podziękować zespołowi powołanemu do przygotowywania wniosków o dofinansowanie. To grupa osób, która z ogromnym zaangażowaniem i profesjonalizmem pracuje na rzecz rozwoju naszego miasta – podkreśla Arkadiusz Bogucki, Prezydent Skarżyska-Kamiennej.
Planty w Skarżysku-Kamiennej. Nowa jakość rekreacji i wypoczynku
Jedną z najbardziej widowiskowych zmian przejdą Planty. Wysłużone, asfaltowe boiska zostaną zastąpione nowoczesną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. W planach jest budowa boiska wielofunkcyjnego, kortu wyposażonego w system drenażu, fontanny, a także specjalnej strefy przeznaczonej do fitnessu i jogi. Równolegle modernizację przejdzie obiekt „Laguna”. Dzięki tym zmianom teren zyska zupełnie nowe funkcje, odpowiadając zarówno na potrzeby miłośników aktywnego trybu życia, jak i osób szukających wytchnienia.
Inwestujemy w miejsca, z których mieszkańcy korzystają każdego dnia, a jednocześnie wdrażamy rozwiązania, które pomogą lepiej radzić sobie z intensywnymi opadami, falami upałów i skutkami zmian klimatu. To nowoczesne podejście do rozwoju miasta, w którym estetyka, funkcjonalność i bezpieczeństwo idą w parze – dodaje Konrad Wikarjusz, zastępca prezydenta miasta ds. inwestycji i rozwoju.
Ekologiczna modernizacja miejskiego targowiska
Gruntownej przebudowy doczeka się również miejskie targowisko, które od lat wymagało remontu. W miejscu obecnej zabudowy staną nowe hale targowe pokryte zielonymi dachami i ścianami, a ich dachy zasilą panele fotowoltaiczne. Aby skuteczniej zarządzać wodami opadowymi, na terenie targowiska powstanie zbiornik retencyjny, a część dotychczas szczelnej nawierzchni zostanie zastąpiona powierzchnią przepuszczalną, pozwalającą na swobodne wsiąkanie deszczówki w grunt.
Nowe zielone enklawy i miejsca spotkań
Projekt zakłada także stworzenie trzech atrakcyjnych przestrzeni sprzyjających integracji lokalnej społeczności i kontaktowi z naturą:
- Park przy ul. Paryskiej: Powstanie tu uporządkowany teren zielony ze ścieżkami rekreacyjnymi oraz niecką retencyjną pełniącą funkcję oczyszczającą wodę. Przestrzeń zostanie objęta monitoringiem i wyposażona w tablice edukacyjne.
- Ogród literacki przy bibliotece: Skwer obok Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zamieni się w klimatyczny ogród z bogatymi nasadzeniami – pojawią się tam m.in. pnącza, hortensje, róże i lawenda. Całość dopełnią pergola z roletami oraz kino plenerowe, tworząc kameralną scenę dla wydarzeń kulturalnych.
- Zielony plac u zbiegu ulic Rynek i Czerwonego Krzyża: Zabetonowana dotychczas przestrzeń ustąpi miejsca roślinności, przepuszczalnym ścieżkom żwirowym oraz pergoli. Z myślą o wspieraniu lokalnej bioróżnorodności staną tam również domki dla owadów.
Zielone przystanki i retencja przy szkołach
Proekologiczne rozwiązania wpiszą się także w codzienną infrastrukturę komunikacyjną i edukacyjną miasta. W pięciu lokalizacjach zamontowane zostaną nowoczesne wiaty przystankowe ze szklanymi ścianami i zielonymi dachami retencyjnymi, które poprawią estetykę ulic i pomogą zatrzymywać wodę opadową.
Z kolei przy Szkołach Podstawowych nr 1 oraz nr 7 pojawią się zbiorniki na deszczówkę. Wyposażone w automatyczne pompy instalacje pozwolą na racjonalne wykorzystanie zgromadzonej wody do podlewania przyszkolnych terenów zielonych.
Strategia na przyszłość
Dopełnieniem działań inwestycyjnych będzie opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. Ten dokument wyznaczy długofalowe kierunki rozwoju, które pozwolą jeszcze skuteczniej chronić Skarżysko-Kamienną i jej mieszkańców przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych.