To największe miasto we wschodniej części woj. świętokrzyskiego. Jego ozdobą są piękne zielone zakątki i pałac

Serce wschodniej części regionu

Ostrowiec Świętokrzyski to miasto, które przez lata kojarzone było głównie z przemysłem ciężkim i potężną hutą. Dziś jednak przechodzi spektakularną metamorfozę. Położone nad rzeką Kamienną, otoczone malowniczymi lasami, staje się doskonałym punktem startowym do odkrywania uroków regionu, łącząc surową, robotniczą historię z nowoczesnymi przestrzeniami dla mieszkańców i turystów.

Co jest największą ozdobą Ostrowca?

Jeśli dawno tu nie byłeś, zdziwisz się, jak bardzo zielone potrafi być to miasto. Dumą i prawdziwą ozdobą Ostrowca Świętokrzyskiego są:

Park Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – odrestaurowany, tętniący życiem punkt na mapie miasta z pięknymi alejkami, stawami i nowoczesnym amfiteatrem. To idealne miejsce na weekendowy relaks.

– odrestaurowany, tętniący życiem punkt na mapie miasta z pięknymi alejkami, stawami i nowoczesnym amfiteatrem. To idealne miejsce na weekendowy relaks. Architektura i historyczne pałace – w dzielnicy Częstocice znajduje się urokliwy, eklektyczny Pałac Wielopolskich (obecnie Muzeum Historyczno-Archeologiczne), otoczony zabytkowym parkiem, który przenosi odwiedzających w zupełnie inną epokę.

– w dzielnicy Częstocice znajduje się urokliwy, eklektyczny (obecnie Muzeum Historyczno-Archeologiczne), otoczony zabytkowym parkiem, który Tradycje hutnicze w nowym wydaniu – dawne obiekty industrialne zyskują drugie życie, stając się centrami kultury i nowoczesnymi strefami rekreacyjnymi.

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Zielone serce miasta: Odpoczynek w cieniu wiekowych drzew

Jeśli dawno nie odwiedzaliście Ostrowca, zdziwicie się, jak bardzo zielone potrafi być to miasto. Prawdziwą perłą jest Park Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zajmujący ponad 20 hektarów w samym centrum. Można tu podziwiać potężne, 40-metrowe drzewa, odpocząć nad stawem z łabędziami czy skorzystać z mola i muszli koncertowej.Dla poszukiwaczy aktywnego wypoczynku obowiązkowym punktem jest Zalew Gutwin. Ten położony na skraju Puszczy Iłżeckiej akwen oferuje piaszczyste plaże, wypożyczalnię sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne, deski SUP) oraz park linowy dla odważnych. To idealne miejsce, by odetchnąć od zgiełku miasta w otoczeniu gęstych borów sosnowych.

Industrialny sznyt w nowoczesnym wydaniu

Ostrowiec Świętokrzyski dba o swoją tożsamość, zamieniając dawne zakłady w tętniące życiem centra kultury. Ostrowiecki Browar Kultury, powstały w murach dawnego browaru rodziny Saskich, to dziś nowoczesny kompleks mieszczący bibliotekę, kino i galerie sztuki.Kolejnym hitem jest Centrum Tradycji Hutnictwa, które w interaktywny sposób opowiada o ponad 2000 lat historii przemysłu w dolinie rzeki Kamiennej. Znajdziecie tu nie tylko multimedialne ekrany, ale też Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA), stworzoną we współpracy z Centrum Nauki Kopernik.

Śladami historii. Wyjątkowe rezydencje magnackie

W samym Ostrowcu warto odwiedzić Pałac Wielopolskich w Częstocicach, dawną rezydencję magnacką otoczoną pięknym parkiem, który niedawno przeszedł gruntowną rewitalizację za ponad 3,3 mln zł. Dziś mieści się tu Muzeum Historyczno-Archeologiczne z unikalną kolekcją ćmielowskiej porcelany.Ciekawostka: Czy wiedzieliście, że to właśnie tutaj w 1839 roku powstała pierwsza na ziemiach polskich cukrownia przemysłowa? Pamięć o tym wydarzeniu kultywuje jedyna w kraju Izba Pamięci Cukrownictwa.

Idealna baza wypadowa na weekend

Dlaczego warto tu przyjechać? Ostrowiec Świętokrzyski to "brama" do największych hitów turystycznych województwa. Zaledwie kilkanaście minut drogi dzieli miasto od słynnego Bałtowa (JuraPark) oraz unikalnych na skalę światową Krzemionek Opatowskich – neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego, wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Jeśli szukasz nieoczywistego kierunku na weekendowy city break, największe miasto wschodniego Świętokrzyskiego ma do zaoferowania znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka!