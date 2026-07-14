Starlight Festival wraca na Lubiankę. Przedsmak 3. edycji imprezy poczujemy już 18 lipca

Starlight Festival wraca na Lubiankę. Dwa dni muzyki i artyści z całej Polski

Już 8 sierpnia nad Zalewem Lubianka w Starachowicach odbędzie się 3. Edycja Starlight Festival. Impreza ponownie skupi się na starannie wyselekcjonowanych odmianach muzyki elektronicznej, tworząc przestrzeń dla osób poszukujących nieoczywistych brzmień i wyjątkowej atmosfery.

Pierwszym punktem programu będzie SCENA DZIEŃ, która funkcjonować ma od godziny 17:00 do północy. W tej przestrzeni dominować będą organiczne dźwięki, hipnotyczne melodie i selekcje budujące klimat stopniowo, bez pośpiechu. To propozycja dla uczestników, którzy cenią muzyczną podróż, relaks oraz możliwość zanurzenia się w wyjątkowej atmosferze plażowego klimatu. Po zmroku wydarzenie przeniesie się do Promenady R3, gdzie od godziny 22:00 do 4:00 rano funkcjonować będzie SCENA NOC. Organizatorzy przygotowują przestrzeń inspirowaną klimatem mrocznego lasu i energią współczesnej kultury rave. Na uczestników czekać będą dynamiczne sety oraz mocniejsze odmiany muzyki elektronicznej, tworzące wyjątkowe doświadczenie audiowizualne - zapowiadają organizatorzy.

After Party Starlight Festival 2026

Drugiego dnia festiwalu odbędzie się pierwsze w historii After Party Starlight Festival. W samym sercu plaży nad Zalewem Lubianka uczestnicy będą mogli odpocząć przy starannie dobranej muzyce house, ciesząc się letnią atmosferą, słońcem i niepowtarzalnym klimatem nad wodą. Szczegółowe informacje dotyczące godzin wydarzenia zostaną podane wkrótce.

Starlight Festival to jednak znacznie więcej niż muzyka. Organizatorzy przygotowują również strefę Active, strefę Chill, panele dyskusyjne oraz dodatkowe aktywności skierowane do uczestników. Celem wydarzenia jest integracja lokalnej społeczności oraz promowanie aktywnego i świadomego spędzania wolnego czasu - podkreślają organizatorzy.

Before Starlight Festival w Promenadzie R3

Zanim jednak uczestnicy spotkają się podczas głównej edycji festiwalu, 18 lipca 2026 roku odbędzie się Before Starlight Festival w Promenadzie R3 nad Zalewem Lubianka. Wydarzenie będzie muzycznym wprowadzeniem do sierpniowej odsłony festiwalu oraz okazją do poczucia klimatu, który organizatorzy rozwijają wokół Starlight Festival. Before ma być zapowiedzią letniej energii, starannie dobranych brzmień i atmosfery spotkania ludzi połączonych dobrą muzyką. Organizatorzy zapowiadają, że to jednak nie wszystko i sam before będzie zawierał pewne niespodzianki dla uczestników wydarzenia.

Starlight Festival 2025. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zdjęcia

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Starlight Festival 2026. Połączenie kultury, muzyki i ludzi

Jak podkreślają organizatorzy, Starlight Festival od początku istnienia rozwija się jako wydarzenie łączące kulturę, muzykę i ludzi. Tegoroczna edycja ma być kolejnym krokiem w budowaniu unikalnej marki festiwalu, który każdego roku przyciąga coraz większe grono uczestników z regionu i całej Polski. Projektowi od samego początku patronuje Radio ESKA.