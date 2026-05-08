To wsie najlepsze do życia w Świętokrzyskiem. Niejeden mieszczuch może pozazdrościć

Bartosz Manicz
2026-05-08 20:41

Pod koniec ubiegłego roku serwis samorządowy PAP opublikował ranking "Gmina Dobra do Życia". Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że w najwyżej sklasyfikowanych gminach wiejskich województwa świętokrzyskiego żyje się lepiej, niż w wielu miastach.

Autor: Henryk Bielamowcz/Wikipedia/ Creative Commons

Moda na mieszkanie poza miastem

Trend dotyczący przeprowadzek z miasta na wieś to już prawdziwa moda. Tylko w 2022 roku w/g danych GUS-u na taki krok zdecydowało się ponad 50 tysięcy Polek i Polaków. Wieś przyciąga spokojem, sielskością i odpoczynkiem od codziennej gonitwy za pieniądzem. W Świętokrzyskim też znajdziemy piękne urokliwe wsie idealne do życia.

Najlepsze do życia wsie w Świętokrzyskiem

Ranking "Gmin Dobrych do Życia" to studium tego, jak żyje się w setkach miejscowości w Polsce. Trzecia edycja rankingu została opracowana we współpracy z prof. dr. hab. Przemysławem Śleszyńskim z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. By dokładnie określić jakość życia w poszczególnych miejscowościach, pod uwagę wzięto aż 63 różne wskaźniki, które po podsumowaniu dały odpowiedź, gdzie żyje się mieszkańcom stosunkowo najlepiej, a gdzie najgorzej. Wszystkie wskaźniki po przeliczeniu dały Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce. Wśród wskaźników były m.in.:

  • dostępność zieleni,
  • walory estetyczne krajobrazu,
  • zanieczyszczenie środowiska,
  • budżet gmin,
  • wydatki inwestycyjne,
  • jakość dróg,
  • sieć wodociągów i kanalizacji,
  • poziom edukacji,
  • liczba przedszkoli i szkół,
  • zasobność bibliotek

Najlepsze wsie do życia. Która wieś wygrała w rankingu?

W rankingu całościowym wygrała gmina Kleszczów z województwa łódzkiego. To wieś, która co roku zajmuje pierwsze miejsce w różnego rodzaju rankingach dotyczących jakości życia. W województwie świętokrzyskim ogólnie najwyżej sklasyfikowana jest Włoszczowa wyprzedzając Kielce, Morawicę i Sitkówkę-Nowiny. A jak przedstawia się ranking wiejskich i miejsko wiejskich gmin z miastem poniżej 5 tysięcy mieszkańców? Dane w galerii poniżej:

Najlepsze wsie do życia w Świętokrzyskiem. TOP 12 najlepszych wsi

Wąchock
