Nowe oblicze Piachów. Starachowice stawiają na nowoczesną rekreację

Starachowickie Piachy, obok Lubianki i Pasternika, to od dekad ulubione miejsce wypoczynku nie tylko mieszkańców miasta, ale i całego regionu. Choć natura obdarzyła to miejsce czystą wodą i piaszczystą plażą, infrastruktura wymagała odświeżenia. To się właśnie zmienia. Rewitalizacja zalewu Piachy oficjalnie weszła w fazę realizacji, a wykonawca – spółka EBI Investment ze Skarżyska-Kamiennej – rozpoczął już prace rozbiórkowe i prace ziemne.

Inwestycja o wartości blisko 6 milionów złotych (z czego zdecydowana większość to środki z funduszy unijnych) ma przekształcić ten nieco surowy teren w nowoczesny, całoroczny kompleks rekreacyjny.

5

Co powstanie nad zalewem Piachy? Lista nowości

Projekt modernizacji zakłada stworzenie przestrzeni, która pogodzi potrzeby rodzin z dziećmi, miłośników sportów wodnych, turystów kempingowych oraz wędkarzy. Według zapowiedzi magistratu, kluczowym elementem będzie budowa zespołu obiektów kubaturowych.

Wśród najważniejszych nowości znajdą się:

Nowoczesna baza WOPR : Parterowy budynek z salą wielofunkcyjną i... sauną widokową na 30 osób, która ma stać się hitem jesienno-zimowego sezonu

: Parterowy budynek z salą wielofunkcyjną i... sauną widokową na 30 osób, która ma stać się hitem jesienno-zimowego sezonu Molo i taras widokowy : Na tafli wody pojawi się drewniane molo o długości 25 metrów oraz specjalny taras, z którego będzie można podziwiać okolicę

: Na tafli wody pojawi się drewniane molo o długości 25 metrów oraz specjalny taras, z którego będzie można podziwiać okolicę Strefa kempingowa : Coś, czego w Starachowicach brakowało – profesjonalne miejsca dla kamperów z przyłączami wody, prądu i zrzutu ścieków oraz pole namiotowe

: Coś, czego w Starachowicach brakowało – profesjonalne miejsca dla kamperów z przyłączami wody, prądu i zrzutu ścieków oraz pole namiotowe Epicki plac zabaw: Dla najmłodszych zaplanowano wieżę widokową ze zjeżdżalniami rurowymi oraz rozbudowane zestawy linowe.

Co wiadomo? Najważniejsze fakty o inwestycji:

Koszt : Zwycięska oferta przetargowa opiewa na 5 707 901,24 zł

: Zwycięska oferta przetargowa opiewa na 5 707 901,24 zł Dofinansowanie : Ponad 6,4 mln zł pochodzi z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027

: Ponad 6,4 mln zł pochodzi z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 Czas realizacji : Wykonawca ma 9 miesięcy na zakończenie wszystkich prac

: Wykonawca ma 9 miesięcy na zakończenie wszystkich prac Lokalizacja: Teren obejmuje ponad 31 tysięcy metrów kwadratowych w dzielnicy Michałów przy ul. Składowej.

Inwestycja Starachowice. Czy uda się zachować naturalny klimat?

Jednym z największych wyzwań projektu było zachowanie "zielonego" charakteru miejsca, o co apelowali mieszkańcy podczas konsultacji społecznych. "Piachy to wizytówka miasta. Chcemy nowej jakości, ale bez straty naturalnego klimatu"- podkreślają władze miasta, zaznaczając, że zrezygnowano np. z betonowych trybun na rzecz bardziej naturalnych rozwiązań.

Nie wszyscy są jednak pełni entuzjazmu. Wśród komentarzy lokalnej społeczności pojawiają się głosy obawy przed tzw. „betonozą” oraz pytania o utrzymanie czystości wody w przyszłości. Miasto zapewnia jednak, że projekt był szeroko konsultowany, a nowe nasadzenia zieleni i wiaty rekreacyjne tylko podkreślą walory tego miejsca.

Atrakcje nad wodą i bezpieczeństwo. Co z sezonem letnim?

To pytanie zadaje sobie każdy mieszkaniec: czy budowa zamknie kąpielisko w te wakacje? Specyfikacja zamówienia jest tu jasna: wykonawca musi prowadzić roboty w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem kąpieliska w okresie od 28 czerwca do 31 sierpnia 2026 roku. Oznacza to, że mimo trwających prac, plażowicze mają mieć dostęp do wody i parkingu. Choć dziś, prezydent Marek Materek na swoim fanpage - pyta mieszkańców:

Czy w związku z pracami, które trwają na kąpielisku Piachy odpuścić ten sezon i nie uruchamiać strzeżonego kąpieliska a w zamian uruchomić nieodpłatnie baseny letnie przy ul. Szkolnej ? TAK lub NIE proszę o komentarze pod tym postem. TAK - odpuścić na rok strzeżoną plażę, uruchomić nieodpłatnie baseny letnie. NIE - zorganizować strzeżone kąpielisko, przy trwającej inwestycji. To pytanie na które muszę odpowiedzieć a chciałbym odpowiedź uzgodnić z Wami. Będę wdzięczny za sprawne konsultacje, które podsumujemy na koniec weekendu. Z góry dziękuję - napisał prezydent.

Dla fanów aktywnego spędzania czasu dobrą wiadomością jest zapowiedź modernizacji boisk do siatkówki plażowej i badmintona oraz budowa nowych ciągów pieszo-rowerowych. Wędkarze, którzy od lat cenią Piachy za systematyczne zarybianie, również mają znaleźć tu swoje miejsce, choć będą musieli dzielić przestrzeń z nowym zapleczem turystycznym.

Znaczenie dla regionu. Starachowice jako turystyczny hub?

Rewitalizacja Piachów to kolejny etap wielkiego planu porządkowania miejskich zbiorników wodnych. Po sukcesie zalewu Lubianka, Piachy mają stać się jego spokojniejszą, ale równie nowoczesną alternatywą. Dzięki profesjonalnej bazie kempingowej miasto ma szansę przyciągnąć turystów podróżujących domami na kółkach, dla których Starachowice będą idealną bazą wypadową w Góry Świętokrzyskie.

Modernizacja ma szansę odmienić nie tylko estetykę dzielnicy Michałów, ale i realnie wpłynąć na lokalną gospodarkę. Czy tak się stanie? Pierwsze efekty prac zobaczymy już za kilka miesięcy.

Co warto wiedzieć o rewitalizacji zalewu Piachy?

Ruszyły prace : Teren przekazano wykonawcy w lutym 2026 r., obecnie trwają rozbiórki i prace ziemne

: Teren przekazano wykonawcy w lutym 2026 r., obecnie trwają rozbiórki i prace ziemne Nowe atrakcje : Budynek WOPR z sauną, molo (25 m), taras widokowy, wieża zabaw dla dzieci, wiaty grillowe

: Budynek WOPR z sauną, molo (25 m), taras widokowy, wieża zabaw dla dzieci, wiaty grillowe Infrastruktura: Nowe oświetlenie, monitoring, utwardzone ścieżki i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Nowe oświetlenie, monitoring, utwardzone ścieżki i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych Turystyka : Powstanie nowoczesna strefa dla kamperów i pole namiotowe

: Powstanie nowoczesna strefa dla kamperów i pole namiotowe Sezon letni : Czy kąpielisko zostanie otwarte w 2026? O tym zadecydują mieszkańcy

: Czy kąpielisko zostanie otwarte w 2026? O tym zadecydują mieszkańcy Finansowanie: Projekt wart ok. 6 mln zł jest współfinansowany ze środków UE (program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego).

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Czy wstęp na kąpielisko Piachy będzie płatny po rewitalizacji? Dotychczas kąpielisko było ogólnodostępne, choć parking bywał płatny w sezonie. Tak ma być także po rewitalizacji. Kiedy zakończą się prace nad zalewem Piachy? Zgodnie z umową, wykonawca (EBI Investment) ma 9 miesięcy na realizację zadania od momentu podpisania kontraktu Czy sauna będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców? Sauna widokowa na 30 osób znajdzie się w nowym budynku zaplecza i ma pełnić funkcję całoroczną, jednak szczegółowe zasady korzystania i cennik zostaną ustalone po zakończeniu budowy Czy podczas budowy będzie można się kąpać? O tym mają zadecydować mieszkańcy w ankiecie przygotowanej przez prezydenta Jakie ryby można złowić w zalewie Piachy? Zalew jest regularnie zarybiany. Można w nim spotkać m.in. karpia, amura białego, szczupaka, lina, leszcz oraz węgorza.