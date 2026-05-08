Świętokrzyskie. Wieś Włochy w powiecie Pińczowskim

Województwo świętokrzyskie pełne jest miast i wsi, których historia sięga niepamiętnych czasów. Miejscowości te słyną często ze swoich zabytków, produktów czy lokalnej kultury. Niektóre jednak trafiały na pierwsze strony gazet z powodu swojej… nietypowej nazwy. Jedną z takich miejscowości są Włochy, mała świętokrzyska wioska nieopodal Pińczowa.

Skąd wzięła się nazwa miejscowości Włochy?

Wieś Włochy powstała około 1560 r. na terenie będącym własnością Mikołaja Oleśnickiego. Pomyślana została jako kolonia dla uchodźców wyznaniowych, którym dziedzic Pińczowa udzielał schronienia i opieki. Ponieważ przybysze z Italii byli zdecydowanie najliczniejsi, toteż od ich nacji wzięła się nazwa Włochy. Cudzoziemcy trudnili się górnictwem kamienia i jego obróbką w warsztatach kamieniarsko-artystycznych. Przywilej wydany przez Oleśnickiego dawał im prawo korzystania na własne potrzeby z lasu, kamieniołomów i pastwisk. Sprawy sądownicze i administracyjne pozostawiono ich Kościołowi i samorządowi. W Pińczowie mieli włoski kościółek, gdzie kaznodzieją był Francesco Negri. Od 1601 wchodzi w skład Ordynacji Pińczowskiej Myszkowskich.

Wieś Włochy. Co stało się z uchodźcami?

Po powstaniu listopadowym dobra ziemskie Włochy będące własnością Jana Olrycha Szanieckiego zostały skonfiskowane za jego udział w powstaniu a on sam został skazany na karę śmierci.

Mieszkańcy Włoch ulegli polonizacji

Z upływem wieków, mieszkańcy Włoch ulegli zupełnej polonizacji, zatracając swój język i religię i przekształcając nazwiska na bardziej swojskie.

Mistale to dziś Misztale ,

, Bonanonowie stali się Baniami ,

, Coci spolszczyli się na Ciaciów ;

; potomkowie jakiegoś Włocha o imieniu Domenico zwą się Dominkami ,

, Costowie to Kosteccy .

. Rodzina Romańców wywodzi się z pewnością od jakiegoś mieszkańca Rzymu (po łacinie Roma).

wywodzi się z pewnością od jakiegoś mieszkańca Rzymu (po łacinie Roma). Naporowie są potomkami znanego tu kiedyś muratora-artysty, Jacka Napory.

W XVIII w. wnuki dawnych mistrzów kamieniarskich stali się chłopami i głównym ich zajęciem było odtąd rolnictwo.

Wieś Włochy. Co warto zobaczyć?

We wsi stoi monumentalny kamienny pomnik wystawiony w kwietniu 1609 r. Ufundował go dworzanin Zygmunta Myszkowskiego, Walenty Kącki herbu Dołęga, z Sochaczewa, ku czci swojego pana.

Autor: Wikipedia Krzysieg - Praca własna/ Creative Commons

Piaskowcowy obelisk jest czworobocznym słupem o dwóch kondygnacjach. U dołu wierszowany napis polski (zaczyna się słowami: "Wiersz Włohi do czitelnika")i ślad zniszczonego herbu, zapewne Dołęga, u góry zaś tarcza z herbem Gonzaga Myszkowski. We wnękach od tylu i po bokach znajdują się płaskorzeźby ukrzyżowania.

