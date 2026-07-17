Akcja strażaków na zalewie w Maleńcu

Wszystko wydarzyło się, gdy dwóch mężczyzn zdecydowało się wyjść daleko w głąb zalewu. W pewnym momencie doszło do dramatu – 50-latek nagle stracił grunt pod nogami. Żywioł okazał się bezwzględny. Mężczyzna niemal natychmiast znalazł się pod wodą i nie wypłynął na powierzchnię.

Służby w pełnej gotowości. Liczyła się każda sekunda

Na miejscu natychmiast zawyły syreny. Skala operacji pokazuje, jak poważna jest sytuacja. Do walki o ludzkie życie ruszyły zmobilizowane siły z całego regionu. W akcji poszukiwawczej z łodzi brali udział:

JRG Końskie

OSP Ruda Maleniecka

OSP Kołoniec

OSP Krasna

Autor: KP PSP Końskie/ Materiały prasowe Tragedia nad zalewem w Maleńcu. Trwa dramatyczna akcja ratunkowa, na miejsce dotarli nurkowie

Do walki zaangażowano specjalistyczne grupy nurków

Na miejsce tragedii dotarła też wyspecjalizowana Grupa Wodno-Nurkowa z Piotrkowa Trybunalskiego. Warunki pod wodą bywają zdradliwe – ograniczona widoczność, podwodne prądy i zmienne ukształtowanie dna zalewu stawiają przed ratownikami ogromne wyzwanie.

[AKTUALIZACJA] Przed godziną 18:00 służby odnalazły ciało 50-latka

Mimo pełnego zaangażowania łodzi ratunkowych i wezwanej na miejsce Grupy Wodno-Nurkowej z Piotrkowa Trybunalskiego, kluczowym elementem operacji okazało się użycie nowoczesnego sprzętu.Oficjalny komunikat straży pożarnej:

„Mężczyznę zlokalizowaliśmy pod wodą przy pomocy drona. W tej chwili ciało zostało wydobyte na brzeg.”

Zastosowanie drona podwodnego pozwoliło ratownikom na precyzyjne wskazanie miejsca, w którym znajdował się 50-latek. Niestety, na ratunek było już za późno. Po wyciągnięciu ciała na brzeg, działania ratownicze zostały formalnie zakończone. Na miejscu pracują teraz policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy będą szczegółowo wyjaśniać dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku.