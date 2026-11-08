Tragedia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ofiary miały rany postrzałowe! Policja ujawnia wstrząsające szczegóły

Rany postrzałowe u ofiar. Komunikat policji ujawnia kulisy tragedii

Do makabrycznego odkrycia doszło w sobotni wieczór w bloku w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego. Funkcjonariusze po wejściu do lokalu natrafili na ciała 53-letniego mężczyzny oraz dwóch kobiet w wieku 52 i 21 lat. Oficjalny komunikat policji potwierdza tożsamość zmarłych

Wczoraj przed godziną 22.00 w mieszkaniu w jednym z bloków w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego ujawniliśmy ciała trzech osób: 53-letniego mężczyzny oraz dwóch kobiet w wieku 52 i 21 lat. To rodzice i siostra 24-latka, który został zatrzymany w Krakowie

Wszystko wskazuje na to, że najbliżsi napastnika zginęli od kul. Służby wydały oświadczenie dotyczące obrażeń odnalezionych u zmarłych

Na ciałach ujawniono obrażenia, które wstępnie oceniono jako rany postrzałowe. Zwłoki zostały zabezpieczone do szczegółowych badań

Siedem sztuk broni i nocna ewakuacja bloku

Podczas przeszukania mieszkania policjanci natrafili na dużą ilość broni palnej. Komunikat policji precyzuje zabezpieczony arsenał:

„W mieszkaniu zabezpieczono 7 sztuk broni”.

Obecnie trwają ekspertyzy mające ustalić właściciela broni oraz to, czy posłużyła ona do pozbawienia życia trzech osób. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców budynku, na miejsce skierowano kontrterrorystów, techników kryminalistycznych oraz prokuratora, a cały blok ewakuowano na czas trwania czynności. Policja opisała nocne działania w następujący sposób

Na miejscu przez całą noc trwały czynności z udziałem policyjnych kontrterrorystów, techników oraz prokuratora. Ze względów bezpieczeństwa na czas prowadzonych czynności ewakuowano mieszkańców bloku. Po ich zakończeniu mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań

Śledztwo w toku. Trwają dalsze przeszukania

Makabryczne odkrycie w Ostrowcu Świętokrzyskim nastąpiło zaledwie kilka godzin po strzelaninie w Krakowie, gdzie 24-latek otworzył ogień do ludzi, zabijając sześć osób i raniąc kilkanaście innych. Śledczy ustalają obecnie, czy śmierć jego rodziny nastąpiła jeszcze przed jego wyjazdem do Krakowa oraz jaki ma związek z tamtejszą masakrą. Funkcjonariusze zaznaczają, że akcja wciąż trwa w innych miejscach

Nasze działania nie ograniczają się wyłącznie do mieszkania, w którym ujawniono ciała. Przeszukania trwają

Na razie policja nie wskazała oficjalnie osoby odpowiedzialnej za śmierć całej trójki. Postępowanie trwa.

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