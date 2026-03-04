Tragiczny pożar w Skarżysku-Kamiennej. Nie żyją trzy osoby

Do dramatycznych zdarzeń doszło nad ranem w środę, 4 marca, w Skarżysku-Kamiennej. W wyniku pożaru domu przy ulicy Paryskiej życie straciły trzy osoby. Na miejscu wciąż pracują służby. Ogień pojawił się w budynku we wczesnych godzinach porannych. Na miejsce natychmiast zadysponowano jednostki straży pożarnej. Ratownicy zdołali ewakuować z płonącego wnętrza trzy nieprzytomne osoby. Mimo podjętej natychmiast reanimacji i wysiłków medyków, życia żadnej z ewakuowanych osób nie udało się uratować.

Zgłoszenie o pojawieniu się ognia wpłynęło do służb ratunkowych około godziny 05:30. Na miejsce natychmiast zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej. Po przybyciu pod wskazany adres ratownicy zastali płonący, drewniany budynek. Strażacy wydobyli trzy osoby nieprzytomne z płonącego budynku i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Niestety lekarz stwierdził zgon wszystkich trzech osób, byli to dwaj mężczyźni i jedna kobieta. W trakcie prowadzonych działań służby udzieliły także pomocy medycznej mężczyźnie, który ewakuował się z płonącego budynku przed przybyciem ratowników - informuje Marcin bajur ze świętokrzyskiej straży pożarnej.

Przyczyny pojawienia się ognia ustali biegły z zakresu pożarnictwa. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragicznego zdarzenia.