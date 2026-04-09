Województwo świętokrzyskie to jeden z najpiękniejszych obszarów w Polsce. To właśnie tutaj znajdziecie jeden z najstarszych zamków w Polsce, czyli 700 letni zamek w Chęcinach, czy wybierzecie się na przejażdżkę ciuchcią "Ponidzie". Region świętokrzyski jest też bardzo ciekawy pod względem geologicznym a rezerwaty, które tu znajdziecie wprawią Was w zachwyt. Mowa m.in. o rezerwacie Kadzielnia, Skałki "Piekło" pod Niekłaniem czy Rezerwacie Skały pod Adamowem. Ale to nie koniec atrybutów, którymi może się poszczycić województwo świętokrzyskie. Mamy tu wiele małych malowniczych miejscowości o których nie piszą w przewodnikach turystycznych, a które zasługują na to aby zobaczyć je choć raz w życiu. Dziś zabierzemy Was właśnie w takie miejsca. Zapraszamy na wspólną podróż!

Kamieniołom w Smerdynie

Smerdyna to wieś położona około 18 km od Staszowa (świętokrzyskie). "Wielki Kanion" w miniaturze, to pierwsze wrażenie kiedy spoglądamy na kamieniom w Smerdynie. To mała wioska w regionie świętokrzyskim słynna z kamieniołomów, które związane są z miejscowością od ponad 100 lat. Kamieniołom lokalni mieszkańcy nazywają kamionkami, ma on długość kilu kilometrów. Do Smerdyny warto się wybrać aby podziwiać malowniczy krajobraz, który powstał w wyniku eksploatacji surowca. Od 2018 r. na terenie dawnego kamieniołomu organizowany jest Puchar Południowej Polski - Cross Country.

Nowy Korczyn. Bogata historia

Nowy Korczyn to miasteczko położone w województwie świętokrzyskim liczy ok. 1000 mieszkańców. Ta niewielka miejscowość, położona około 20 kilometrów na południe od Buska-Zdroju i 67 km od Kielc, była świadkiem wielu kluczowych wydarzeń w dziejach Polski. Od czasów średniowiecza po współczesność, Nowy Korczyn kryje w sobie fascynujące historie, a jedną z najbardziej znaczących jest hołd złożony przez wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego polskiemu królowi Kazimierzowi IV Jagiellończykowi. Nowy Korczyn położony jest na Ponidziu, w otulinie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Przez miasto przepływa rzeka Nida, która uchodzi do Wisły, ok. 3 km na wschód od miejscowości.

Pińczów. Sarmackie Ateny

Pińczów położony jest na południu województwa świętokrzyskiego, nad brzegiem rzeki Nidy, to miasto o bogatej i barwnej przeszłości, które niegdyś zyskało miano „Sarmackich Aten”. Ta historyczna nazwa świadczy o znaczeniu Pińczowa jako ważnego ośrodka intelektualnego i kulturalnego w XVI wieku, kiedy to był stolicą polskich arian i znanym centrum wydawniczym. Dziś, choć niewielkie, miasto powiatowe zachowało swój unikalny małomiasteczkowy klimat dzięki licznym zabytkom i urokliwym zakątkom. Historia obdarzyła Pińczów bogatą i barwną przeszłością, o czym świadczą liczne i cenne zabytki architektury. Wśród nich warto wymienić zespoły klasztorne paulinów i reformatów, renesansową kaplicę św. Anny, miejsce, gdzie mieściła się drukarnia ariańska (choć nigdy takiej funkcji nie pełniła), pałac margrabiów Wielopolskich oraz niezwykle cenną synagogę.

Bardo. Mamy tu dzwon starszy od "Zygmunta"

Bardo to mała wioska, niedaleko Łagowa, oddalona od dróg i traktów, w pięknie położonym Paśmie Cisowsko-Orłowińskim, po trasie nad zalew w Chańczy. W centrum stoi stary murowany kościółek z XVIII wieku. Obok niego niepozorna dzwonnica, jakich wiele w Świętokrzyskiem i dzwon… jakich niewiele w Świętokrzyskiem. W Katalogu Zabytków Sztuki Polskiej jest tylko krótka wzmianka o nim: „Pochodzi z 1411 roku. Widnieją na nim dwa herby Poraja i Jastrzębca”. Herby przedstawiają podkowę i krzyż oraz rozetę w kształcie kwiatu. U góry widnieje tajemniczy gotycki napis, z którego udaje się odczytać tylko pierwsze słowa: „Najświętszej Marii Pannie…” To prawdopodobnie dedykacja, która oznacza oddanie się w opiekę Matce Przenajświętszej. Bardzki dzwon waży 400 kilogramów. Jest co prawda dużo mniejszy od słynnego wawelskiego dzwonu Zygmunta, który waży 18 ton, ale jest za to o prawie dwa wieki starszy.

Rezerwat Skały pod Adamowem

Ten geologiczno-florystyczny rezerwat przyciąga miłośników przyrody i unikalnych form skalnych. Utworzony w 1995 roku, ma na celu ochronę wychodni dolnojurajskich piaskowców, które zachwycają swoimi fantazyjnymi kształtami. Postanowiliśmy na własne oczy zobaczyć to niezwykłe miejsce, gdzie kształty skał przypominają twarze, a drzewa przytulają się w miłosnym uścisku. Co sprawia, że Skały pod Adamowem (powiat starachowicki) są tak wyjątkowe? Odpowiedź na to pytanie wydaje się prosta, ale każdy kto odwiedzi to miejsce opowie nam o nim inaczej. Jednych urzeka niezwykła harmonia lasu i skał, innych niezliczone kształty jakie przyroda wyrzeźbiła w piaskowcach. Imponujące formacje skalne: Na długości niemal kilometra ciągną się skałki przypominające ambony, progi, stoły, grzyby, płyty i krótkie mury. Najwyższe z nich osiągają od 2 do 5, a nawet do 6 metrów wysokości. Długotrwałe wietrzenie nadało im te niezwykłe kształty.

