Uratowali życie 23-latkowi. Policjanci ze Starachowic wyróżnieni przez Komendanta Wojewódzkiego

Do zdarzenia doszło 14 marca na terenie powiatu starachowickiego. Zdecydowane działania funkcjonariuszy st. post. Dawida Kozioła oraz st. post. Sandry Urban, zapobiegły tragedii Policjanci, wykazując się opanowaniem i wysokim poziomem wyszkolenia, podjęli natychmiastowe czynności, które okazały się kluczowe dla zdrowia i życia 23-letniego poszkodowanego.

W uznaniu ich profesjonalizmu oraz zaangażowania insp. Zbigniew Nowak zaprosił funkcjonariuszy do siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Podczas spotkania w swoim gabinecie podkreślił, że ich postawa stanowi przykład właściwego wykonywania obowiązków służbowych oraz potwierdza, jak istotną rolę odgrywa szybka i zdecydowana reakcja policjantów w sytuacjach zagrożenia życia. Komendant Wojewódzki wyraził słowa uznania za ich wzorową służbę, podkreślając jednocześnie, że takie działania budują zaufanie społeczne do Policji oraz wzmacniają poczucie bezpieczeństwa obywateli - informuje KWP w Kielcach.

Spotkanie, w którym uczestniczył także Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach insp. Zbigniew Wilk było okazją do osobistych gratulacji oraz podziękowań za trud i poświęcenie, jakie funkcjonariusze każdego dnia wkładają w realizację swoich obowiązków.

Przypomnijmy, że policjanci przyjechali do leżącego na trawniku 23-latka. Z relacji świadków wynikało, że w pewnym momencie mężczyzna stracił przytomność i przestał oddychać.