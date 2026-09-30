W Skarżysku-Kamiennej pijana 40-latka wjechała na rondo. Zakończyła jazdę uderzając w słup

Pijana 40-latka wjechała na rondo w Skarżysku-Kamiennej

Do zdarzenia doszło przed godziną 7:00 na ulicy Legionów w Skarżysku-Kamiennej. Rozpędzony Hyundai wjechał z impetem na rondo, kierujący ewidentnie nie zamierzał poruszać się po nim zgodnie z przyjętymi zasadami. Prędkość pojazdu i tak by na to nie pozwoliła. Auto przejechało na wprost przez wysepkę i skończyło jazdę uderzając w słup.

Policjanci wezwanego na miejsce patrolu szybko odkryli powód takiego zachowania 40-latki siedzącej za kierownicą. Już wstępne badania trzeźwości wskazały wynik znacznie powyżej 3 promili. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Pojazd został odholowany, kobieta straciła prawo jazdy, a kiedy wytrzeźwieje usłyszy zarzuty - informuje KPP w Skarżysku-Kamiennej.

Za jazdę w stanie nietrzeźwości, poza konsekwencjami finansowymi i zakazem kierowania, kobiecie może grozić do 3 lat pozbawienia wolności.