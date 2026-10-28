Wygląda jak fragment innego świata. Ten niezwykły wąwóz ukryty jest w Świętokrzyskiem

Gdzie leży Wąwóz Biała Droga?
Miejscowość Chmielów, na której terenie znajduje się wąwóz, to wieś w powiecie ostrowieckim, leżąca w gminie Bodzechów. Pod względem geograficznym teren ten uchodzi za niezwykle ciekawy, ponieważ stykają się tu trzy krainy: Przedgórze Iłżeckie, Dolina Kamiennej oraz Wyżyna Opatowska. Cały obszar wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej.
Wieś usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 9 (trasa z Radomia do Rzeszowa) i w bliskiej odległości od Ostrowca Świętokrzyskiego.
Wąwóz, przez który przejedziesz... samochodem
Punkt Biała Droga w wąwozie leży na wysokości 266 m n.p.m. na Przedgórzu Iłżeckim. Przecinają się tu dwa ważne szlaki turystyczne:
- Czarny szlak turystyczny na trasie Mirzec – Komorniki,
- Świętokrzyska Droga św. Jakuba.
Co sprawia, że ten wąwóz wyróżnia się na tle innych formacji w regionie? Na trasie łączącej Świrnę z Chmielowem dnem wąwozu poprowadzono utwardzoną drogę asfaltową. Dzięki temu malownicze wnętrze jaru można pokonać nie tylko pieszo czy rowerem, ale również samochodem. Przy wyjeździe z wąwozu na podróżnych czeka wyjątkowa nagroda – roztacza się stamtąd panorama Ostrowca Świętokrzyskiego.
Najważniejsze fakty w skrócie
- Lokalizacja: Chmielów (powiat ostrowiecki, gmina Bodzechów).
- Krajobraz: Kręte i długie wąwozy, buczyny oraz zagajniki w dolinie Kamiennej.Wysokość: 266 m n.p.m..
- Szlaki: Czarny szlak Mirzec – Komorniki, Świętokrzyska Droga św. Jakuba oraz niebieski szlak rowerowy.
- Unikalna cecha: Droga asfaltowa biegnąca dnem wąwozu i widok na Ostrowiec Świętokrzyski przy wylocie.
Starożytny skarb, chmiel i XIX-wieczny przemysł
Okolice Chmielowa słyną nie tylko z malowniczych formacji skalnych, ale i z bogatej historii. Nazwa wsi nawiązuje do dawnych upraw chmielu, z których słynął ten rejon. W starożytności przebiegał tędy szlak bursztynowy – dowodem na to było odkopanie na obszarze miejscowości skarbu złożonego ze 100 srebrnych monet.
Z kolei w XIX wieku Chmielów był lokalnym ośrodkiem przemysłowym nad rzeką Kamienną. Wydobywano tu rudę żelaza, uruchomiono wielki piec oraz fabrykę wyrobów żelaznych. Dziś jest to kameralna miejscowość w dolinie Kamiennej, idealna na spokojny spacer lub wycieczkę poza utartym szlakiem.