Gruszczyn - Góra Świętego Michała

Gruszczyn - ruiny kościoła na Górze Św. Michała w gminie Krasocin, w powiecie włoszczowskim. Skryte są w sosnowym lesie na tym mierzącym 331 m n.p.m. wzgórzu. Przetrwały wysokie na 6-7 metrów resztki bocznych ścian oraz prezbiterium i zakrystii. Jak głosi legenda, budowla pochodzi z XII wieku - czytamy na fanpage swietokrzyskie. pro.

24

Jeżeli chodzi o samą architekturę kościoła, ma ona charakter typowo obronny, o czym świadczą nie tylko rozmiary budowli i potężne mury, ale także pozostałości po baszcie / wieży i układ wsporników. W ruinach, w miejscu dawnego prezbiterium, stoi współczesny krzyż i ołtarzyk. W ostatnią niedzielę września odprawiana jest przy nim msza z okazji święta patrona góry i nieistniejącego kościoła - czytamy. Ciekawą informację na temat zakonu w Gruszczynie można wyczytać w dokumencie ariańskim, pochodzącym z 1637 roku. Zapiski mówią, że: wiosce tej w 1562 roku Bracia Polscy przejęli po katolikach opuszczony, warowny, posadowiony na wzgórzu gotycki kościół i klasztor św. Michała. Wcześniej miał się tu znajdować zakon chrześcijański, lecz nie zachowały się żadne dokumenty i akta wspominające o takowych zakonnikach, a sama budowla jest dla wszystkich zagadkowa - piszą administratorzy fanpage swietokrzyskie pro.

Jak tam dojechać?

Dojechać tam można, skręcając z drogi Kielce - Częstochowa w Krasocinie na Ludynię, a po ok. 2,5 km na Małogoszcz. Przed tablicą z nazwą wsi trzeba skręcić jeszcze w polną drogę, która prowadzi na Górę Świętego Michała.

i Autor: facebook.com/swietokrzyskie.pro/ Materiały prasowe

QUIZ. Świętokrzyskie. W jakim powiecie znajduje się ta miejscowość? Pytanie 1 z 10 W którym powiecie znajduje się miejscowość Opatowiec? Sandomierskim Starachowickim Kazimierskim Następne pytanie

Polub nasz fanpage ESKA Starachowice News na Facebooku! Znajdziesz tam najświeższe informacje z Twojego miasta i okolicy