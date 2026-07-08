Jak poradziły sobie szkoły z Ostrowca Świętokrzyskiego? Przeanalizowaliśmy wyniki z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego na poziomie podstawowym. Oto aktualny raport!

Klasa sama w sobie – oto szkoły ze 100% zdawalnością!

Dwa ostrowieckie licea nie dały maturalnym arkuszom najmniejszych szans. W tych placówkach świadectwa dojrzałości odebrali absolutnie wszyscy abiturienci:

Niepubliczne LO im. Stanisława Konarskiego. Wynik marzenie! 100% ogólnej zdawalności połączone z kosmicznymi średnimi. Uczniowie „Konarskiego” zmiażdżyli system na angielskim (średnia 96,20% ) i uzyskali kapitalny średni wynik z matematyki ( 79,60% ).

Wynik marzenie! połączone z kosmicznymi średnimi. Uczniowie „Konarskiego” zmiażdżyli system na angielskim (średnia ) i uzyskali kapitalny średni wynik z matematyki ( ). Katolickie LO im. ks. Marcina Popiela. Kolejny bezbłędny punkt na mapie Ostrowca. Ogólna zdawalność wyniosła tu równe 100%. Maturzyści świetnie poradzili sobie z angielskim (średnia 87,80%) i matematyką (średnia 73,45%).

Wielka Trójca Ostrowca Chreptowicz, Staszic i Broniewski

Tradycyjne starcie trzech wielkich, publicznych liceów jak zwykle rozgrzało lokalną społeczność. W tym roku korona wędruje do „Chreptowicza”, który popisał się genialnymi wynikami z przedmiotów ścisłych.

LO nr II im. Joachima ChreptowiczaSzkoła osiągnęła rewelacyjną ogólną zdawalność na poziomie 95,12%. Jednak to, co stało się na matematyce, przejdzie do historii – średni wynik to aż 81,53%!

Język polski: 98,37% zdawalności (średnia: 59,59%)

98,37% zdawalności (średnia: 59,59%) Matematyka: 96,75% zdawalności (średnia: 81,53% )

96,75% zdawalności (średnia: ) Język angielski: 100% zdawalności (średnia: 86,89%)

LO nr I im. Stanisława Staszica & LO nr III im. Władysława BroniewskiegoOba licea zanotowały identyczną, wysoką ogólną zdawalność wynoszącą 92,86%! Różniły je jednak niuanse w przedmiotach:

Uczniowie „Staszica” wypadli lepiej na języku polskim (98,81% zdawalności, średnia 62,17%).

wypadli lepiej na języku polskim (98,81% zdawalności, średnia 62,17%). Abiturienci „Broniewskiego” zyskali przewagę na matematyce (98,21% zdawalności, wyższa średnia 65,19%)

Z kolei Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego wypracowało solidny, stabilny rezultat z ogólną zdawalnością 77,36%.

Sensacja w technikach. „THM” deklasuje konkurencję!

Wyniki w szkołach technicznych pokazały, że jedna placówka zdecydowanie uciekła reszcie stawki, osiągając rezultaty zbliżone do dobrych liceów.

Technikum nr 3 im. Hutników Ostrowieckich (dawny THM) To prawdziwy majstersztyk tego roku! Szkoła zanotowała aż 83,16% ogólnej zdawalności! Matematykę zdało tu 92,63% uczniów ze świetną jak na technikum średnią (60,95%), a angielski zaliczyło blisko 95% abiturientów. Brawo!

To prawdziwy majstersztyk tego roku! Szkoła zanotowała aż Matematykę zdało tu 92,63% uczniów ze świetną jak na technikum średnią (60,95%), a angielski zaliczyło blisko 95% abiturientów. Brawo! Niepubliczne Technikum im. T. Kościuszki (ZDZ) Równie przyzwoity rezultat – 69,23% ogólnej zdawalności. Język polski zdało tu 92,31% uczniów.

Równie przyzwoity rezultat – Język polski zdało tu 92,31% uczniów. Technikum nr 1 Szkoła wypracowała 64,81% ogólnej zdawalności, pokazując solidne 90,74% zdawalności z języka polskiego.

Gdzie maturalne schody okazały się najbardziej strome?

Dla kilku placówek tegoroczne arkusze okazały się niezwykle twardym orzechem do zgryzienia.

W Technikum nr 2 ogólna zdawalność wyniosła 47,50%, z kolei w Technikum nr 4 zatrzymała się na poziomie 41,67% (gdzie średni wynik z matematyki wyniósł 37,17%). Najtrudniejszy moment przeżyli jednak słuchacze Liceum dla Dorosłych „Żak” – tam ogólna zdawalność wyniosła 44,44%, a barierą nie do przejścia okazał się język polski, który zdało mniej niż połowa przystępujących (48,15%).

Podsumowanie – Ostrowiec z mocną pozycją

Wyniki matur 2026 pokazują, że Ostrowiec Świętokrzyski ma powody do dumy. Szkoły niepubliczne radzą sobie bezbłędnie, legendarne licea publiczne trzymają wysoki poziom (szczególnie w naukach ścisłych), a dawny „THM” udowadnia, że w technikum też można napisać maturę na poziomie topowych ogólniaków. Wszystkim abiturientom gratulujemy i życzymy udanych wakacji oraz rekrutacji na studia!