Kosmiczny pojedynek I LO vs II LO. Te wyniki zwalają z nóg!

Skarżyskie ogólniaki udowodniły, że należą do ścisłej czołówki województwa świętokrzyskiego. Rywalizacja pomiędzy „Słowackim” a „Mickiewiczem” osiągnęła poziom, którego pozazdrościć mogą największe miasta w Polsce.

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

„Erbel” otarł się o absolutny ideał! Szkoła zanotowała spektakularną ogólną zdawalność na poziomie 99,40%.

Język polski: 100% zdawalności (średni wynik: 65,24%)

100% zdawalności (średni wynik: 65,24%) Matematyka: 99,40% zdawalności (średni wynik: 72,12%)

99,40% zdawalności (średni wynik: 72,12%) Język angielski: 100% zdawalności (średni wynik: 89,13%)

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

Choć ogólna zdawalność w „Mickiewiczu” była minimalnie niższa i wyniosła 97,67%, to pod kątem średnich wyników punktowych szkoła odpaliła prawdziwą rakietę! Średnia z matematyki na poziomie ponad 80% to fenomenalny wyczyn.

Język polski: 97,67% zdawalności (średni wynik: 67,08%)

97,67% zdawalności (średni wynik: 67,08%) Matematyka: 100% zdawalności (potężny średni wynik: 80,57%)

100% zdawalności (potężny średni wynik: 80,57%) Język angielski: 100% zdawalności (średni wynik: 89,80%)

Niespodzianka w „Żaku”

Bardzo dobrym, zaskakującym rezultatem może pochwalić się Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”. W tej placówce ogólna zdawalność wyniosła aż 71,43%. Słuchacze świetnie poradzili sobie z matematyką (92,86% zdawalności, wysoka średnia 70,00%) oraz językiem angielskim, gdzie odnotowano stuprocentową zdawalność.

Ranking techników ZST i „Ekonomik” idą łeb w łeb!

Wśród szkół technicznych walka o miano lidera była niezwykle zacięta. Dwie placówki wyraźnie odskoczyły reszcie stawki.

Technikum nr 1 (ZST im. Armii Krajowej). Zajęło pierwsze miejsce wśród techników z ogólną zdawalnością 78,13%. Abiturienci świetnie poradzili sobie z językiem polskim (96,88% zdawalności) i całkiem stabilnie przeszli przez matematykę (87,50% zdawalności).

Zajęło pierwsze miejsce wśród techników z Abiturienci świetnie poradzili sobie z językiem polskim (96,88% zdawalności) i całkiem stabilnie przeszli przez matematykę (87,50% zdawalności). Technikum nr 2 (Zespół Szkół Ekonomicznych). Depcze liderowi po piętach z ogólną zdawalnością 76,83%. „Ekonomik” pochwalić się może lepszą średnią z matematyki (51,41%) oraz świetnym wynikiem z języka angielskiego (92,59% zdawalności ze średnią 74,96%).

Gdzie matura 2026 okazała się najtrudniejsza?

Nie wszystkie szkoły w powiecie skarżyskim mają powody do świętowania. Część abiturientów będzie musiała przygotować się do poprawek.

Technikum nr 4 (ZST-M im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego). Uzyskało 58,06% ogólnej zdawalności. O ile język angielski poszedł uczniom świetnie (96,77% zdawalności), o tyle problemem okazał się język polski (zdało go 70,97%) oraz matematyka (74,19% zdawalności przy średniej 42,13%).

Uzyskało O ile język angielski poszedł uczniom świetnie (96,77% zdawalności), o tyle problemem okazał się język polski (zdało go 70,97%) oraz matematyka (74,19% zdawalności przy średniej 42,13%). Technikum nr 3. Przeżywa w tym roku najtrudniejszy moment. Ogólna zdawalność wyniosła tu zaledwie 35,90%. Największą barierą okazała się królowa nauk – matematykę zaliczyło mniej niż połowa zdających (48,72% zdawalności, średni wynik 31,44%). Język polski również sprawił spore trudności (61,54% zdawalności).

Podsumowanie maturalnego krajobrazu w Skarżysku

Powiat skarżyski udowodnił, że ma wybitne placówki ogólnokształcące, które bez kompleksów mogą rywalizować z najlepszymi szkołami w kraju. Z kolei wyniki w technikach pokazują, że o ile języki obce stoją na dobrym poziomie, o tyle kluczem do sukcesu w przyszłych latach będzie mocniejsze dociśnięcie nauk matematyczno-przyrodniczych i języka ojczystego.

Wszystkim maturzystom, którzy już teraz mogą cieszyć się statusem studenta – gratulujemy! Za tych, którzy powalczą w poprawkach w sierpniu – mocno trzymamy kciuki!