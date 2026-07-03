Do zdarzenia doszło na nowo otwartym odcinku drogi krajowej 42 w miejscowości Parszów. Jak ustalili policjanci na miejscu, pojazd do nauki jazdy marki Hyundai jechał w kierunku Skarżyska-Kamiennej. Za nim w tym samym kierunku jechał samochód dostawczy marki Iveco. Na wysokości Parszowa kursantka kierująca Hyundaiem wykonał nagły manewr hamowania z uwagi na to, iż na drogę przed auto wybiegło zwierzę. Jadący za nim kierowca Iveco nie zachował bezpiecznej odległości, najechał na tył poprzedzającego pojazdu, w wyniki czego pojazd nauki jazdy zjechał z drogi i wpadł do rowu. Poszkodowany został kursant oraz instruktor. Ranni zostali przewiezieni do szpitali w Kielcach i w Skarżysku-Kamiennej, w stanie niezagrażającym zdrowiu - powiedział nam Paweł Szczygieł z KPP w Starachowicach.