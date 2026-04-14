Quiz. Zabytki regionu świętokrzyskiego. Czy rozpoznasz te miasta?

W województwie świętokrzyskim znajduje się wiele interesujących zabytków, które przyciągają turystów swoją historią i architekturą. Znajdziecie tu średniowieczne zamki, barokowe pałace, ale także tajemnicze ruiny.

Do najbardziej znanych zabytków w Świętokrzyskiem zaliczyć należy Klasztor na Świętym Krzyżu. Jest to jeden z najważniejszych i najstarszych klasztorów w Polsce. Znajduje się na górze Święty Krzyż w Górach Świętokrzyskich i ma długą historię sięgającą średniowiecza. W klasztorze przechowywane są relikwie Drzewa Krzyża Świętego.

Charakterystycznym zabytkiem regionu świętokrzyskiego jest także Zamek w Chęcinach. Ruiny zamku, pochodzą z XIV wieku, są jedną z głównych atrakcji turystycznych regionu. Zamek pełnił funkcję obronną i królewską, a dziś stanowi ważny punkt na turystycznej mapie Świętokrzyskiego.

Kolejną atrakcją jest Pałac w Kielcach. Zbudowany w XVIII wieku pałac, który przez wiele lat był siedzibą różnych możnych rodów. Obecnie w pałacu mieści się Muzeum Narodowe w Kielcach, w którym znajdują się bogate zbiory sztuki i historyczne.

Ciekaw zabytki w Świętokrzyskiem

Do takich zaliczyć możemy m.in.

Kościół Św. Wojciecha w Kielcach

Ruiny zamku w Sobkowie

Opactwo Cystersów w Wąchocku

Skansen w Tokarni

Te miejsca to tylko niektóre z wielu ciekawych zabytków w Świętokrzyskiem, które warto odwiedzić, by poznać bogatą historię i kulturę tego regionu.

Sprawdźcie, czy uda wam się rozwiązać ten quiz. Czy odpowiecie na wszystkie pytania?

QUIZ. Rozpoznasz świętokrzyskie atrakcje turystyczne ze zdjęcia? 8/10 dla najlepszych Pytanie 1 z 10 W jakiej miejscowości zanjduje się ten zamek? Bodzentyn Starachowice Chęciny Następne pytanie