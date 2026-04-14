Zabytki i ciekawostki województwa świętokrzyskiego. Czy rozpoznasz miasto ze zdjecia? [QUIZ]

Agnieszka Jędrasik
2026-04-14 7:42

Województwo świętokrzyskie jest regionem bogatym w zabytki. Znajdziecie tu zamki, pałace, twierdze i ciekawe ruiny, które przyciągają turystów. Mamy dla was ciekawą zabawę. Czy potraficie rozpoznać świętokrzyskie miasto na podstawie zdjęcia jednego z charakterystycznych zabytków? Sprawdźcie się!

Ojciec Mateusz rozsławił Sandomierz. Zobacz, co warto zobaczyć w tym miasteczku

i

Autor: Shutterstock Ojciec Mateusz rozsławił Sandomierz. Zobacz, co warto zobaczyć w tym miasteczku

W województwie świętokrzyskim znajduje się wiele interesujących zabytków, które przyciągają turystów swoją historią i architekturą. Znajdziecie tu średniowieczne zamki, barokowe pałace, ale także tajemnicze ruiny.

Do najbardziej znanych zabytków w Świętokrzyskiem  zaliczyć należy Klasztor na Świętym Krzyżu. Jest to jeden z najważniejszych i najstarszych klasztorów w Polsce. Znajduje się na górze Święty Krzyż w Górach Świętokrzyskich i ma długą historię sięgającą średniowiecza. W klasztorze przechowywane są relikwie Drzewa Krzyża Świętego.

Charakterystycznym zabytkiem regionu świętokrzyskiego jest także Zamek w Chęcinach. Ruiny zamku, pochodzą z XIV wieku, są jedną z głównych atrakcji turystycznych regionu. Zamek pełnił funkcję obronną i królewską, a dziś stanowi ważny punkt na turystycznej mapie Świętokrzyskiego.

Kolejną atrakcją jest Pałac w Kielcach. Zbudowany w XVIII wieku pałac, który przez wiele lat był siedzibą różnych możnych rodów. Obecnie w pałacu mieści się Muzeum Narodowe w Kielcach, w którym znajdują się bogate zbiory sztuki i historyczne.

Ciekaw zabytki w Świętokrzyskiem

Do takich zaliczyć możemy m.in.

  • Kościół Św. Wojciecha w Kielcach
  • Ruiny zamku w Sobkowie
  • Opactwo Cystersów w Wąchocku
  • Skansen w Tokarni

Te miejsca to tylko niektóre z wielu ciekawych zabytków w Świętokrzyskiem, które warto odwiedzić, by poznać bogatą historię i kulturę tego regionu.

Sprawdźcie, czy uda wam się rozwiązać ten quiz. Czy odpowiecie na wszystkie pytania?

QUIZ. Rozpoznasz świętokrzyskie atrakcje turystyczne ze zdjęcia? 8/10 dla najlepszych
Pytanie 1 z 10
W jakiej miejscowości zanjduje się ten zamek?
chęciny

Polecany artykuł:

Świętokrzyskie Radoszyce - miasto silnie związane z histrią Polski. Gościli tu …
Starachowice Radio ESKA Google News
Studniówki w czasach PRL-u
Galeria zdjęć 37
zabytki
świętokrzyskie
Quiz