Uroczyste pożegnanie w wyjątkowej oprawie

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach zyskało unikalną oprawę dzięki gościnności Hotelu Senator. W tamtejszej sali konferencyjnej zgromadzili się maturzyści, grono pedagogiczne oraz rodzice, by wspólnie świętować domknięcie ważnego etapu życia. Atmosfera wydarzenia łączyła w sobie powagę chwili z radosnym oczekiwaniem na nadchodzące wyzwania.

Uroczystość rozpoczęła się od części oficjalnej, podczas której dyrekcja szkoły podsumowała minione lata współpracy z rocznikiem 2025/2026. II Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach po raz kolejny udowodniło, że kształci młodzież o wielkim potencjale, przygotowaną do konfrontacji z wymogami współczesnego świata.

20

Wyróżnienia dla najlepszych i „Misie Stefanki”

Kluczowym punktem programu było wręczenie świadectw oraz nagród dla najbardziej wyróżniających się uczniów. Dyrektor Ewa Sajór-Ruszczak wraz z wychowawcami uhonorowała abiturientów osiągających wysokie wyniki w nauce, sukcesy w olimpiadach oraz wzorową frekwencję.

Obok prestiżowych dyplomów, tradycji stało się zadość dzięki wręczeniu „Misiów Stefanków”. Te przyznawane z przymrużeniem oka statuetki wywołały sporo uśmiechu na twarzach zebranych, rozluźniając nieco podniosłą atmosferę gali. Młodsi koledzy z klas trzecich przygotowali również część artystyczną oraz drobne upominki „na szczęście”, co było miłym akcentem integracji szkolnej społeczności.

Głos dyrekcji i podziękowania

Podczas przemówień nie zabrakło słów wdzięczności skierowanych do nauczycieli za ich trud włożony w wychowanie i edukację. Dyrektor szkoły, Ewa Sajór-Ruszczak, w poruszających słowach zwróciła się do swoich wychowanków na fanpage II LO:

Drodzy Maturzyści… trudno ubrać w słowa to, jak bardzo będzie nam Was brakowało. Przez te lata staliście się częścią naszej szkolnej rodziny – zostawiacie tu nie tylko swoje osiągnięcia, ale też wspomnienia, emocje i kawałek siebie.

Szczególne podziękowania popłynęły również w stronę rodziców, których wsparcie było nieodzowne przez cały okres nauki ich dzieci.

Ostatnia prosta przed egzaminem dojrzałości

Choć piątkowe święto było czasem radości, nad zebranymi unosił się już cień nadchodzącej sesji egzaminacyjnej. Maturzyści 2026 mają teraz zaledwie tydzień na ostatnie powtórki. Maraton maturalny rozpocznie się już 4 maja od egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Przed abiturientami egzaminy pisemne, które potrwają do 21 maja, oraz sesja ustna zaplanowana na drugą połowę miesiąca. Po zdaniu wszystkich testów, świeżo upieczeni absolwenci będą mogli odebrać swoje świadectwa dojrzałości 8 lipca. Warto przypomnieć, że wielu z nich spotka się ponownie we wrześniu, podczas zaplanowanej dla społeczności II LO wycieczki do Rzymu.