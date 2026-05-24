Urbanistyczny plan z 1859 roku. Drogi, które przetrwały próbę czasu

To, co dziś podziwiamy w Mroczkowie jako spójną i logiczną strukturę, jest wynikiem precyzyjnych działań planistycznych z połowy XIX wieku. W 1859 roku geometra rządowy Pstrokowski dokonał pomiaru użytków rolnych wsi i podzielił je na nowe gospodarstwa. Wyznaczył on wówczas nowe drogi dojazdowe, które w większości są użytkowane do dnia dzisiejszego.

Miejscowość charakteryzuje się rozległą, niską zabudową (budynki parterowe i jednopiętrowe) położoną wzdłuż głównej arterii, co tworzy zwartą i uporządkowaną strukturę przestrzenną. Centrum wsi skupia najważniejsze obiekty: szkołę, bibliotekę, strażnicę OSP oraz dwa kościoły, z których jeden jest architektoniczną perłą regionu.

Przemysłowe serce Staropolskiego Okręgu

Mroczków nie zawsze był spokojną osadą. Od XVI do XIX wieku stanowił ważny ośrodek przemysłu żelaznego. Już w 1778 roku książę Michał Radziwiłł przekształcił tutejszą dymarkę w wielki piec hutniczy. Przemysłowa potęga wsi opierała się na wydobyciu rudy żelaza w okolicznych lasach oraz wykorzystaniu energii rzeki Kamiennej. Cenny zabytek techniki stanowił kanał wodny o długości około 500 metrów, który doprowadzał wodę do pieca. Choć wielki piec z czasem wygasł, ślady po dawnych dołach rudnych oraz układ wodny do dziś świadczą o przemysłowej świetności tego miejsca.

Kościół św. Rocha. Modrzewiowe wotum w brzozowym gaju

Najważniejszą dominantą architektoniczną Mroczkowa jest zabytkowy drewniany kościół pw. św. Rocha, wpisany do rejestru zabytków już w 1947 roku.

Historia powstania : Według podań ludowych świątynia powstała na grobach zmarłych jako wotum dziękczynne za ustanie epidemii cholery , która szalała na tych terenach na początku XIX wieku. Mieszkańcy ślubowali, że po ustaniu pomoru wybudują kościół ku czci św. Rocha, patrona chroniącego przed zarazą

Unikatowa architektura : Jest to budowla modrzewiowa o konstrukcji zrębowej. Jej najbardziej niezwykłym elementem jest ośmioboczna nawa , co stanowi rozwiązanie unikatowe w drewnianym budownictwie sakralnym. Korpus nakryty jest ośmiopołaciowym dachem gontowym z czworoboczną sygnaturką.

Wnętrze i wyposażenie : Wnętrze skrywa neobarokowy ołtarz główny z około 1890 roku z obrazem św. Rocha. Co ciekawe, ołtarz ten został wzniesiony z ofiar właściciela i pracowników Cegielni w Sołtykowie. W kościele znajduje się także ambona połączona z konfesjonałem oraz zabytkowy chór muzyczny.

Otoczenie: W południowo-zachodnim narożniku placu kościelnego stoi dwukondygnacyjna drewniana dzwonnica z około 1950 roku. Cały zespół kościelny jest schowany w malowniczym brzozowym zagajniku.

Obecnie nabożeństwa w tym zabytkowym kościółku odbywają się głównie w dniu patrona (16 sierpnia) oraz w większe święta, a funkcję głównej świątyni parafialnej przejął nowoczesny kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Obiekt znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Świętokrzyskiego.

Dlaczego warto odwiedzić Mroczków?

Mroczków to nie tylko urbanistyka i zabytki. To także miejsce o silnych tradycjach patriotycznych, gdzie lasy dawały schronienie partyzantom Armii Krajowej, w tym zgrupowaniu „Ponurego” i „Robota”. Wieś jest również domem dla twórców ludowych – przez lata tworzył tu wybitny rzeźbiarz Władysław Berus, którego prace zdobią Muzeum Narodowe w Kielcach.

Dla turystów przez Mroczków przebiega czarny szlak pieszy oraz szlak rowerowy, co czyni wieś doskonałym punktem startowym do eksploracji Rezerwatu „Ciechostowice” z unikatowymi okazami modrzewia polskiego.

