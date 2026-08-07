Nowy autobus dla Starachowic powstanie w... Starachowicach? Prezydent zdradza szczegóły przetargu

Nowy autobus taniej niż kwota przetargu. MAN jedynym oferentem
Gmina Starachowice zabezpieczyła na ten ekologiczny zakup kwotę 4 530 893,35 zł brutto. Jedyne biuro projektowe i producent, który stanął do walki o to zlecenie, to gigant MAN TRUCK & BUS POLSKA SP. Z O.O..Firma wyceniła swoje usługi na 4 254 570,00 zł brutto. Dla budżetu miasta oznacza to doskonałą wiadomość: oferta jest aż o 276 323,35 zł tańsza od założeń urzędników.
Prezydent Starachowic, Marek Materek, nie krył radości w swoich mediach społecznościowych. Podkreślił wyjątkowy, lokalny aspekt tego zamówienia - "dzięki temu, że ofertę złożył MAN, nowy autobus przegubowy dla miasta zostanie najprawdopodobniej wyprodukowany właśnie w fabryce w Starachowicach".
Ekologia na pełnych obrotach. Słońce zasili starachowickie autobusy
Nowy zakup to element większej strategii „Poprawa komunikacji publicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy”. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021–2027. Co niezwykle istotne dla budżetu miasta:
- Aż 85% kosztów zakupu nowoczesnego elektryka zostanie pokryte z dotacji unijnych.
- Władze miasta mierzą jeszcze wyżej – w ramach tego samego projektu powstaną specjalne farmy fotowoltaiczne, które będą produkować darmową, zieloną energię na potrzeby zasilania miejskiej komunikacji.
100% niskiej podłogi i wyjątkowe trasy
Nowy przegubowiec ma przynieść rewolucję w codziennym podróżowaniu mieszkańców. Sprawi on, że tabor obsługujący pasażerów w Starachowicach będzie w 100% niskopodłogowy. To gigantyczny krok naprzód, który diametralnie poprawi komfort podróży wszystkim pasażerom, a w szczególności osobom z niepełnosprawnościami czy rodzicom z wózkami dziecięcymi. Pojazd ma być wykorzystywany elastycznie:
- W sezonie wakacyjnym będzie woził mieszkańców i turystów na popularną trasę nad zalew Lubianka.
- Przez pozostałe 10 miesięcy roku posłuży jako kluczowe wsparcie na trasach szkolnych oraz pracowniczych.
Kiedy wyjedzie na ulice? Procedury trwają
Choć oferta finansowa MAN-a wygląda znakomicie, na formalne ogłoszenie zwycięzcy musimy jeszcze chwilę poczekać. Teraz komisja przetargowa dokładnie zweryfikuje złożone dokumenty.Warto przypomnieć, że cena to nie wszystko – stanowi ona 60% oceny końcowej, natomiast pozostałe 40% to ocena techniczna. Urzędnicy przyjrzą się m.in. liczbie miejsc siedzących dostępnych bezpośrednio z niskiej podłogi, sposobowi zabudowy baterii trakcyjnych czy konstrukcji autobusu.Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowoczesny i ekologiczny autobus przegubowy trafi do Starachowic najpóźniej do 1 marca 2027 roku.