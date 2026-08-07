Nowy autobus dla Starachowic powstanie w... Starachowicach? Prezydent zdradza szczegóły przetargu

Nowy autobus taniej niż kwota przetargu. MAN jedynym oferentem

Gmina Starachowice zabezpieczyła na ten ekologiczny zakup kwotę 4 530 893,35 zł brutto. Jedyne biuro projektowe i producent, który stanął do walki o to zlecenie, to gigant MAN TRUCK & BUS POLSKA SP. Z O.O..Firma wyceniła swoje usługi na 4 254 570,00 zł brutto. Dla budżetu miasta oznacza to doskonałą wiadomość: oferta jest aż o 276 323,35 zł tańsza od założeń urzędników.

Prezydent Starachowic, Marek Materek, nie krył radości w swoich mediach społecznościowych. Podkreślił wyjątkowy, lokalny aspekt tego zamówienia - "dzięki temu, że ofertę złożył MAN, nowy autobus przegubowy dla miasta zostanie najprawdopodobniej wyprodukowany właśnie w fabryce w Starachowicach".

Ekologia na pełnych obrotach. Słońce zasili starachowickie autobusy

Nowy zakup to element większej strategii „Poprawa komunikacji publicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy”. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021–2027. Co niezwykle istotne dla budżetu miasta:

Aż 85% kosztów zakupu nowoczesnego elektryka zostanie pokryte z dotacji unijnych.

zakupu nowoczesnego elektryka zostanie pokryte z dotacji unijnych. Władze miasta mierzą jeszcze wyżej – w ramach tego samego projektu powstaną specjalne farmy fotowoltaiczne, które będą produkować darmową, zieloną energię na potrzeby zasilania miejskiej komunikacji.

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100% niskiej podłogi i wyjątkowe trasy

Nowy przegubowiec ma przynieść rewolucję w codziennym podróżowaniu mieszkańców. Sprawi on, że tabor obsługujący pasażerów w Starachowicach będzie w 100% niskopodłogowy. To gigantyczny krok naprzód, który diametralnie poprawi komfort podróży wszystkim pasażerom, a w szczególności osobom z niepełnosprawnościami czy rodzicom z wózkami dziecięcymi. Pojazd ma być wykorzystywany elastycznie:

W sezonie wakacyjnym będzie woził mieszkańców i turystów na popularną trasę nad zalew Lubianka.

będzie woził mieszkańców i turystów na popularną trasę nad zalew Lubianka. Przez pozostałe 10 miesięcy roku posłuży jako kluczowe wsparcie na trasach szkolnych oraz pracowniczych.

Kiedy wyjedzie na ulice? Procedury trwają

Choć oferta finansowa MAN-a wygląda znakomicie, na formalne ogłoszenie zwycięzcy musimy jeszcze chwilę poczekać. Teraz komisja przetargowa dokładnie zweryfikuje złożone dokumenty.Warto przypomnieć, że cena to nie wszystko – stanowi ona 60% oceny końcowej, natomiast pozostałe 40% to ocena techniczna. Urzędnicy przyjrzą się m.in. liczbie miejsc siedzących dostępnych bezpośrednio z niskiej podłogi, sposobowi zabudowy baterii trakcyjnych czy konstrukcji autobusu.Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowoczesny i ekologiczny autobus przegubowy trafi do Starachowic najpóźniej do 1 marca 2027 roku.