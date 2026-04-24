Dzień pełen emocji i wzruszeń. Maturzyści Baczyńskiego w Starachowicach żegnają szkołę

Uroczyste pożegnanie i nagrody dla najlepszych

Zakończenie roku dla klas maturalnych to zawsze emocjonujące wydarzenie. Dyrektor szkoły, Mirosław Niewczas, wygłosił przemówienie pełne refleksji, dziękując młodzieży za ich codzienna obecność i zaangażowanie, które tworzyło historię placówki. Podczas uroczystości wręczono:

świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody dla najlepszych uczniów,

dyplomy za sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego,

listy gratulacyjne dla rodziców za ich wsparcie i współpracę

Szczególnym punktem programu był przygotowany przez uczniów klas trzecich program artystyczny. Absolwenci mogli powspominać wspólnie spędzone chwile dzięki specjalnej prezentacji, a także obejrzeć spektakl pt. „Marzenia”. To wyjątkowe przedstawienie zdobyło wcześniej I miejsce w Świętokrzyskim Przeglądzie Form Teatralnych, co podkreśla artystyczny profil szkoły.

Wychowawcy oraz dyrekcja są zgodni – jesteśmy z Was dumni! Z przekonaniem patrzymy w Waszą przyszłość, wiedząc, że jesteście gotowi, by iść w świat i realizować swoje marzenia. Przed Wami egzamin maturalny – ważny etap, który otwiera drzwi do kolejnych wyzwań i możliwości. Trzymamy za Was mocno kciuki i wierzymy, że osiągniecie znakomite wyniki. A potem… świat będzie należał do Was. Wykorzystajcie swoją wiedzę, pasję i odwagę, by sięgać po więcej i zmieniać rzeczywistość na lepsze.

Szkoła, która buduje więzi

III LO z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach znane jest z niezwykłej, niemal rodzinnej atmosfery. Absolwenci wspominają „Trójkę” jako miejsce, gdzie każdy uczeń czuje się ważny i doceniany. Dzięki małym grupom i indywidualnemu podejściu, nauczyciele pomagają odkrywać talenty, co sprawiło, że placówka zyskała tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. To tutaj rodziły się przyjaźnie na całe życie i odkrywano pasje, które dziś procentują w dorosłym życiu wielu znanych absolwentów.

Matura 2026 tuż za rogiem

Choć piątkowe pożegnanie było czasem świętowania, maturzyści mają świadomość nadchodzących wyzwań. Już za nieco ponad tydzień, 4 maja, rozpoczną się egzaminy maturalne w terminie głównym. Harmonogram na najbliższe dni prezentuje się następująco:

4 maja (poniedziałek) język polski – poziom podstawowy,

język polski – poziom podstawowy, 5 maja (wtorek) matematyka – poziom podstawowy,

matematyka – poziom podstawowy, 6 maja (środa) język angielski oraz inne języki obce – poziom podstawowy

Cała społeczność „Baczyńskiego” trzyma kciuki za swoich absolwentów, życząc im spokoju, wiary we własne siły i wyników, które otworzą przed nimi drzwi wymarzonych uczelni. Powodzenia – świat stoi przed Wami otworem!

III Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach. Historia szkoły

III Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach zostało utworzone decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Kielcach z dnia 9 lutego 1990 roku. Jego siedzibą był budynek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H.Dobrzańskiego "Hubala" w Starachowicach. Od 1-go września 1990 r. w klasach pierwszych naukę rozpoczęło 66 uczniów. Dyrektorem nowo utworzonej placówki został mgr Edward Żłobecki, który pełnił tę funkcję do końca roku szkolnego 2000/2001.

W grudniu 1992 r. zapadła decyzja o przejęciu i adaptacji dla potrzeb szkoły budynku przy ul. Glinianej 10a. Adaptację szkoły zakończono w marcu 1993 r. 17 marca 1993 r. odbyła się uroczysta inauguracja zajęć szkolnych we własnym budynku. Od czerwca 1994 r. szkoła nosi imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, o czym zadecydowano w referendum przeprowadzonym wśród całej społeczności szkolnej. W 1997 roku zakończona została budowa nowego skrzydła szkoły z salą gimnastyczną, zapleczem sanitarnym i szatniami, powstały również dwie dodatkowe salę lekcyjne.

W 2019 r III Liceum Ogólnokształcące z ul. Glinianej przenosi się do budynku po wygaszanym Gimnazjum nr 4 przy ul. Jana Pawła II.