W jego życiorysie znajdziemy wojenne doświadczenia, trudne początki, wieloletnią pracę, rodzinne szczęście, ale także niezwykłe przywiązanie do dwóch miejsc - Starachowic i Bieszczad” – napisał prezydent Starachowic Marek Materek.

Wojenne ucieczki i powojenne przesiedlenia

Pan Kazimierz urodził się w Krystynopolu, leżącym w przedwojennym województwie lwowskim tuż obok Bugu. Jego dzieciństwo przypadło na trudny czas II wojny światowej. Wiązało się to z ucieczkami, niepewnością jutra i ciągłymi zmianami miejsca zamieszkania. Po wojnie rodzina wróciła w rodzinne strony, aby odbudować zniszczony dom.

W 1951 roku rodziców pana Kazimierza przesiedlono, a ich dalsze losy splotły się z Bieszczadami. Sam pan Kazimierz tuż po wojnie ruszył w drogę z kolegą i przyjechał do Starachowic.

W Starachowicach podjął pracę w Zakładach Drzewnych, uczył się i poznawał mieszkańców. Z Zakładami Drzewnymi związał się na dekady, stając się pracownikiem z najdłuższym stażem w historii firmy. Mimo zmian dyrektorów i upływu lat nieprzerwanie pracował na swoim stanowisku.

Rodzina, dom na Michałowie i pszczelarstwo

To w Starachowicach pan Kazimierz poznał pierwszą żonę, Honoratę. Zamieszkali na Michałowie i doczekali się dwóch córek. Pan Kazimierz w wolnych chwilach zajmował się też pszczelarstwem.

Życie przyniosło jednak trudne momenty. W 1958 roku zmarła jego żona Honorata. Po latach założył rodzinę po raz drugi, lecz druga żona zmarła w 2007 roku. Dziś pan Kazimierz ma czwórkę dzieci, ośmioro wnuków oraz prawnuków.

„Lato w Bieszczadach, zima w Starachowicach”

Choć pan Kazimierz związał życie ze Starachowicami, nie zapomniał o Bieszczadach. Tam pozostał jego brat z rodziną, którzy do dziś prowadzą gospodarstwo i uprawiają łąki. Po przejściu na emeryturę jubilat regularnie odwiedzał tamte strony.

„Jak żartobliwie określił to jego zięć: lato w Bieszczadach, zima w Starachowicach” – wspomina w swoim wpisie prezydent Starachowic.

Ostatni raz w Bieszczadach był dwa lata temu podczas świąt. Pamiątką po rodzinnych stronach jest charakterystyczny wschodni zaśpiew, który do dziś słychać w jego mowie.

Codzienna gazeta, smartfon i kibicowanie polskim tenisistom

Prezydent Marek Materek zwrócił uwagę na to, jak aktywnie pan Kazimierz spędza codzienność.

„Wizyta u pana Kazimierza była dla mnie również okazją, by przekonać się, że sto lat wcale nie musi oznaczać rezygnacji z aktywnego zainteresowania światem” – podkreślił prezydent miasta.

W biblioteczce stulatka znajduje się wiele książek historycznych o Kresach. Pan Kazimierz prenumeruje i czyta codziennie od deski do deski „Gazetę Wyborczą”, a wiadomości z miasta czerpie z „Tygodnika Starachowickiego”. W telewizji ogląda wydarzenia polityczne oraz mecze sportowe. Szczególnie kibicuje Idze Świątek i Hubertowi Hurkaczowi. Bez problemu posługuje się też smartfonem, z którego dzwoni do bliskich.

4

Recepta na długowieczność

Podczas urodzinowego spotkania w gronie rodziny nie zabrakło toastu szampanem i życzeń. Jubilat zapytany o sekret długiego życia wskazał na prostą zasadę.