Rodzinne wyprawy bez zaglądania do portfela
Absolutnym hitem tegorocznych wakacji jest „Świętokrzyski bilet dla rodziny”. To oferta stworzona dla grup od 2 do 6 osób (maksymalnie dwóch dorosłych i przynajmniej jedno dziecko do 16. roku życia). Oszczędności są gigantyczne: czteroosobowa rodzina na trasie Kielce – Sandomierz i z powrotem zapłaci 106 zł zamiast dotychczasowych 156 zł, co oznacza ponad 32% zniżki. W przypadku większych rodzin oszczędność może przekroczyć nawet połowę ceny biletu, zostawiając w kieszeni rodziców ponad 110 zł na lody czy inne wakacyjne atrakcje. Co ważne, ulga obowiązuje codziennie w czasie wakacji i ferii, a poza sezonem w każdy weekend i święta.
Raj dla cyklistów i cichych bohaterów
Świętokrzyskie to region idealny dla miłośników dwóch kółek, dlatego wprowadzono „Świętokrzyski bilet rowerowy”. Teraz przewóz roweru pociągiem REGIO kosztuje zaledwie 6 zł (bilet jednorazowy) lub 45 zł (miesięczny), co ułatwia łączenie pasji do kolarstwa z dalekimi podróżami.Zarząd województwa docenił także osoby ratujące życie. Do obowiązujących już ulg dla Honorowych Dawców Krwi dołączyli Zasłużeni Dawcy Przeszczepów. Mogą oni podróżować pociągami w regionie za symboliczne kwoty: 1 zł za bilet dobowy oraz 10 zł za bilet miesięczny.
Kielce na wyciągnięcie ręki – jeden bilet na wszystko
Dla mieszkańców stolicy regionu i okolic przygotowano Zintegrowany Bilet Świętokrzyski. To imienny bilet miesięczny, który łączy w sobie:
- nieograniczone przejazdy pociągami REGIO w wybranej strefie kolejowej,
- korzystanie z komunikacji miejskiej ZTM Kielce (wszystkie linie w strefie miejskiej i aglomeracyjnej). To wygoda i oszczędność czasu – jedna karta pozwala sprawnie poruszać się po całym regionie i mieście.
Ciekawostki o świętokrzyskiej kolei, których nie znałeś
- Inwestycja za 2 miliardy złotych. Najważniejsza linia kolejowa w regionie (nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów) przechodzi gigantyczną modernizację. Dzięki wsparciu Europejskiego Banku Inwestycyjnego pociągi przyspieszą do 120 km/h, powstaną nowoczesne perony dostępne dla osób niepełnosprawnych oraz nowe wiadukty i przejścia podziemne.
- Kielce – Kraków za 30 zł. W ramach oferty „Połączenie w dobrej cenie” podróż do stolicy Małopolski z Kielc kosztuje tylko 30 zł. To doskonała alternatywa dla zatłoczonych busów i kosztownej jazdy autem.
- Bilet kupisz w kiosku. Choć POLREGIO oferuje nowoczesną aplikację i automaty biletowe, bilety można nabyć również tradycyjnie w ponad 400 salonach Kolportera.
- Pociągiem prosto do rozrywki. Mało kto wie, że specjalne pociągi superREGIO kursują w sezonie na trasie z Krakowa do Zatoru, dowożąc pasażerów bezpośrednio do Energylandii.
- Gigantyczna skala. POLREGIO to największy pasażerski przewoźnik w Polsce. Każdego dnia na tory wyjeżdża średnio 2000 pociągów, które zatrzymują się na ponad 2000 stacjach. Tylko w pierwszej połowie 2026 roku przewoźnik obsłużył już 50 milionów pasażerów.