Rodzinne wyprawy bez zaglądania do portfela

Absolutnym hitem tegorocznych wakacji jest „Świętokrzyski bilet dla rodziny”. To oferta stworzona dla grup od 2 do 6 osób (maksymalnie dwóch dorosłych i przynajmniej jedno dziecko do 16. roku życia). Oszczędności są gigantyczne: czteroosobowa rodzina na trasie Kielce – Sandomierz i z powrotem zapłaci 106 zł zamiast dotychczasowych 156 zł, co oznacza ponad 32% zniżki. W przypadku większych rodzin oszczędność może przekroczyć nawet połowę ceny biletu, zostawiając w kieszeni rodziców ponad 110 zł na lody czy inne wakacyjne atrakcje. Co ważne, ulga obowiązuje codziennie w czasie wakacji i ferii, a poza sezonem w każdy weekend i święta.

Raj dla cyklistów i cichych bohaterów

Świętokrzyskie to region idealny dla miłośników dwóch kółek, dlatego wprowadzono „Świętokrzyski bilet rowerowy”. Teraz przewóz roweru pociągiem REGIO kosztuje zaledwie 6 zł (bilet jednorazowy) lub 45 zł (miesięczny), co ułatwia łączenie pasji do kolarstwa z dalekimi podróżami.Zarząd województwa docenił także osoby ratujące życie. Do obowiązujących już ulg dla Honorowych Dawców Krwi dołączyli Zasłużeni Dawcy Przeszczepów. Mogą oni podróżować pociągami w regionie za symboliczne kwoty: 1 zł za bilet dobowy oraz 10 zł za bilet miesięczny.

Autor: Urząd Marszałkowski woj. Świętokrzyskiego/ Materiały prasowe Kolejowa rewolucja w Świętokrzyskim. Podróżuj z rodziną i rowerem za grosze!

Kielce na wyciągnięcie ręki – jeden bilet na wszystko

Dla mieszkańców stolicy regionu i okolic przygotowano Zintegrowany Bilet Świętokrzyski. To imienny bilet miesięczny, który łączy w sobie:

nieograniczone przejazdy pociągami REGIO w wybranej strefie kolejowej,

w wybranej strefie kolejowej, korzystanie z komunikacji miejskiej ZTM Kielce (wszystkie linie w strefie miejskiej i aglomeracyjnej). To wygoda i oszczędność czasu – jedna karta pozwala sprawnie poruszać się po całym regionie i mieście.

Ciekawostki o świętokrzyskiej kolei, których nie znałeś