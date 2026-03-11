Lścin - miejscowość z jedną samogłoską. To w Świętokrzyskiem

Lścin – ta miejscowość z zaledwie jedną samogłoską w nazwie, znajduje się w województwie świętokrzyskim. Jej historia sięga aż XV w., a sama nazwa pochodzi od nazwiska Leteńskich – dawnych właścicieli ziemskich, dziedziczących je z pokolenia na pokolenie. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku liczba ludności we wsi Lścin to 147 z czego 44,9% mieszkańców stanowią kobiety, a 55,1% ludności to mężczyźni.

Lścin – wieś sołecka położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów

Historyczne nazwy wsi to:1354 Lsczyna, 1364 Lscino, 1374 Lyscio, Lsczino, 1375 Listino, 1376 Slcin Iscinno, 1385 Scilicerz, Sclilicerz, 1401 Lsczyno, 1409 Lsczini, 1417 Lscyno, Lysczin, 1436 Lisczina.

W 1827 roku było tu 10 domów 37 mieszkańców. W XV wieku dziedzicem był Mikołaj herbu Róża, posiadacz kilku przyległych wsi, jak Jemielno, Boryszowicze, Jasiona, Żórawie Błoto. Folwark Lścin z osadą młynarską Bociek (z wsiami; Lścin Jasionka, Niebyła i Mogiła) posiadał rozległość 702 mórg. W styczniu 1945 r. przez Lścin przeszedł front. Z 13 na 14 stycznia w rejonie Lścina, Jasionny trwały starcia pomiędzy armią niemiecką a radziecką i WP. W muzeum im. Orła Białego znajduje się kadłub niemieckiego czołgu średniego wydobyty w miejscowości Lścin k. Jędrzejowa (woj. świętokrzyskie). Pojazd został zniszczony w czasie walk z Armią Czerwoną w styczniu 1945. W Lścinie podczas wojny w dworze mieszkał Andrzej Ropelewski autor książek o II wojnie światowej w naszym regionie.

Źródło: FB Strona-Jędrzejów

