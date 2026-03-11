Opatowiec (Świętokrzyskie). Najmniejsze miasto w Polsce
Opatowiec to niewielkie miasteczko w województwie świętokrzyskim. Położony jest na Ponidziu, na terenie Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Znajduje się na lewym brzegu Wisły, naprzeciw ujścia Dunajca.
Pierwsze wzmianki o Opatowcu pochodzą z XI w. W 1085 r. Judyta, żona Władysława Hermana nadała wieś opactwu benedyktynów z Tyńca. W 1271 r. książę Bolesław Wstydliwy nadał osadzie prawa miejskie na prośbę opata Modliboga. Opatowiec położony był na szlaku ze Śląska na Ruś Kijowską i w pobliżu przeprawy przez Wisłę, co sprzyjało szybkiemu rozwojowi handlu.
Opatowiec. Atrakcje turystyczne
Wieża zegarowo-hejnałowa
Jedną z ciekawszych turystycznie atrakcji, znajdującą się przy uroczym opatowieckim rynku, jest górująca nad Opatowcem wieża zegarowo-hejnałowa. Każdego dnia w samo południe rozlega się z niej wpadający w ucho, a stricte związany z tradycją miejscowości hejnał „Opatowiec bujnym lasem i Wisłą pachnący”. Hejnał zaś to słowa ułożone przez Wilhelma Szewczyka do lokalnie znanego utworu ludowego. Dziś często śpiewana przez Panie z miejscowego KGW.
Zdjęcia. Opatowiec
Co jeszcze można zobaczyć w Opatowcu?
- Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
Według wielu źródeł, znajdujący się przy lewym brzegu Wisły w Opatowcu pomnik, jest jedną z najpiękniejszych rzeźb przedstawiających Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wykonany w połowie lat 90., dzięki inicjatywie Stanisława Parlaka pomnik, to ponad 3 metrowy odlew wykonany z brązu, przedstawiający całą postać Marszałka opartego o szablę, spoglądającego z cokołu wykonanego z granitu, w kierunku miejsca przeprawy przez Wisłę 1 Pułku Piechoty Legionów. Dziś pomnik Marszałka stojący nad brzegiem Wisły w miejscu przeprawy promowej wita wszystkich odwiedzających Gminę.
- Cmentarz z czasów I Wojny Światowej
Znajdujący się w Opatowcu cmentarz wojenny jest miejscem wiecznego spoczynku 336 żołnierzy rosyjskich, 501 austrowęgierskich, poległych na froncie I Wojny Światowej oraz żołnierzy Wojska Polskiego poległych w kampanii wrześniowej. Obiekt ma formę kopca ze ściętym wierzchołkiem, na nim stoi drewniany krzyż, pod którym usytuowano pamiątkowy głaz.
- Podominikański kościół pw. św. Jakuba Starszego Apostoła
Wzniesiony pod koniec XV w. w miejsce częściowo drewnianego kościoła św. Jacka z 1283 r.; w pierwszej połowie XVII wieku świątynia została przebudowana w stylu barokowym.
- Co roku na błoniach w Opatowcu odbywa się Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich, podczas którego prywatni hodowcy prezentują swoje najlepsze okazy.
źródło. Wikipedia, www. Opatowiec.pl (Gmina Opatowiec)
