Opatowiec (Świętokrzyskie). Najmniejsze miasto w Polsce

Opatowiec to niewielkie miasteczko w województwie świętokrzyskim. Położony jest na Ponidziu, na terenie Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Znajduje się na lewym brzegu Wisły, naprzeciw ujścia Dunajca.

Pierwsze wzmianki o Opatowcu pochodzą z XI w. W 1085 r. Judyta, żona Władysława Hermana nadała wieś opactwu benedyktynów z Tyńca. W 1271 r. książę Bolesław Wstydliwy nadał osadzie prawa miejskie na prośbę opata Modliboga. Opatowiec położony był na szlaku ze Śląska na Ruś Kijowską i w pobliżu przeprawy przez Wisłę, co sprzyjało szybkiemu rozwojowi handlu.

Opatowiec. Atrakcje turystyczne

Wieża zegarowo-hejnałowa

Jedną z ciekawszych turystycznie atrakcji, znajdującą się przy uroczym opatowieckim rynku, jest górująca nad Opatowcem wieża zegarowo-hejnałowa. Każdego dnia w samo południe rozlega się z niej wpadający w ucho, a stricte związany z tradycją miejscowości hejnał „Opatowiec bujnym lasem i Wisłą pachnący”. Hejnał zaś to słowa ułożone przez Wilhelma Szewczyka do lokalnie znanego utworu ludowego. Dziś często śpiewana przez Panie z miejscowego KGW.

Zdjęcia. Opatowiec

12

Co jeszcze można zobaczyć w Opatowcu?

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego

Według wielu źródeł, znajdujący się przy lewym brzegu Wisły w Opatowcu pomnik, jest jedną z najpiękniejszych rzeźb przedstawiających Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wykonany w połowie lat 90., dzięki inicjatywie Stanisława Parlaka pomnik, to ponad 3 metrowy odlew wykonany z brązu, przedstawiający całą postać Marszałka opartego o szablę, spoglądającego z cokołu wykonanego z granitu, w kierunku miejsca przeprawy przez Wisłę 1 Pułku Piechoty Legionów. Dziś pomnik Marszałka stojący nad brzegiem Wisły w miejscu przeprawy promowej wita wszystkich odwiedzających Gminę.

Cmentarz z czasów I Wojny Światowej

Znajdujący się w Opatowcu cmentarz wojenny jest miejscem wiecznego spoczynku 336 żołnierzy rosyjskich, 501 austrowęgierskich, poległych na froncie I Wojny Światowej oraz żołnierzy Wojska Polskiego poległych w kampanii wrześniowej. Obiekt ma formę kopca ze ściętym wierzchołkiem, na nim stoi drewniany krzyż, pod którym usytuowano pamiątkowy głaz.

Podominikański kościół pw. św. Jakuba Starszego Apostoła

Wzniesiony pod koniec XV w. w miejsce częściowo drewnianego kościoła św. Jacka z 1283 r.; w pierwszej połowie XVII wieku świątynia została przebudowana w stylu barokowym.

Co roku na błoniach w Opatowcu odbywa się Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich, podczas którego prywatni hodowcy prezentują swoje najlepsze okazy.

źródło. Wikipedia, www. Opatowiec.pl (Gmina Opatowiec)

Quiz. Rozpoznaj miasto województwa świętokrzyskiego po opisie Pytanie 1 z 20 To świętokrzyskie miasteczko jest najmniejsze w Polsce Kazimierza Wielka Opatowiec Opatów Następne pytanie

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia? Nagrałeś interesujący materiał? Podziel się z nami, a my zapewnimy Ci anonimowość. Pisz [email protected] lub prześlij wiadomość Messangerem. Polub nasz fanpage ESKA Starachowice News na Facebooku! Znajdziesz tam najświeższe informacje z Twojego miasta i okolicy