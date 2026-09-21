Niezarejestrowany motorower i brak OC. Sprawą 15-latka zajmie się sąd rodzinny

15-latek bez uprawnień do kierowania motorowerem zatrzymany w gminie Pawłów

15-latek zatrzymany na terenie gminy Pawłów nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania motorowerem. W trakcie dalszych czynności policjanci ustalili również, że pojazd nie był zarejestrowany i nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ponadto funkcjonariusze stwierdzili, że w pojeździe dokonano ingerencji w jego stan techniczny.

Ostatecznie okazało się więc, że 15-latek poruszał się po drodze publicznej bez wymaganych uprawnień oraz pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Zgodnie z przepisami prowadzenie pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień oraz prowadzenie pojazdu pomimo braku dopuszczenia go do ruchu stanowią wykroczenia. W przypadku osoby w wieku 15 lat sprawa jest rozpatrywana na zasadach przewidzianych dla nieletnich, a o dalszych konsekwencjach zadecyduje sąd rodzinny - relacjonuje Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.

Konsekwencje poniósł również ojciec nastolatka. Za dopuszczenie do prowadzenia pojazdu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień został ukarany mandatem karnym.

Autor: KPP w Starachowicach/ Materiały prasowe

Przypominamy rodzicom i opiekunom, że udostępnienie pojazdu osobie, która nie posiada wymaganych uprawnień, może wiązać się z odpowiedzialnością prawną. Zanim przekażemy młodej osobie pojazd, należy upewnić się, że posiada ona wymagane uprawnienia, a sam pojazd jest dopuszczony do ruchu i spełnia wymagania określone przepisami - przypomina policja.