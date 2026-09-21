Niezarejestrowany motorower i brak OC. Sprawą 15-latka zajmie się sąd rodzinny

Dawid Bąk
2026-09-21 11:39

Wczoraj (21.09) po godzinie 18 na terenie gminy Pawłów policjanci zatrzymali do kontroli kierującego motorowerem. Funkcjonariusze zwrócili na niego uwagę, gdy nie ustąpił pierwszeństwa innemu uczestnikowi ruchu. Jak się okazało, za kierownicą siedział 15-latek, który nie posiadał wymaganych uprawnień. Ponadto pojazd nie był zarejestrowany ani objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

Żółto-niebieski motorower stoi obok radiowozu. O zatrzymaniu 15-latka w gminie Pawłów pisze Eska Starachowice.
Autor: KPP w Starachowicach/ Materiały prasowe

15-latek bez uprawnień do kierowania motorowerem zatrzymany w gminie Pawłów

15-latek zatrzymany na terenie gminy Pawłów nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania motorowerem. W trakcie dalszych czynności policjanci ustalili również, że pojazd nie był zarejestrowany i nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ponadto funkcjonariusze stwierdzili, że w pojeździe dokonano ingerencji w jego stan techniczny.

Ostatecznie okazało się więc, że 15-latek poruszał się po drodze publicznej bez wymaganych uprawnień oraz pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Zgodnie z przepisami prowadzenie pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień oraz prowadzenie pojazdu pomimo braku dopuszczenia go do ruchu stanowią wykroczenia. W przypadku osoby w wieku 15 lat sprawa jest rozpatrywana na zasadach przewidzianych dla nieletnich, a o dalszych konsekwencjach zadecyduje sąd rodzinny - relacjonuje Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.

Konsekwencje poniósł również ojciec nastolatka. Za dopuszczenie do prowadzenia pojazdu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień został ukarany mandatem karnym.

Niezarejestrowany motorower i brak OC. Sprawą 15-latka zajmie się sąd rodzinny
Autor: KPP w Starachowicach/ Materiały prasowe

Przypominamy rodzicom i opiekunom, że udostępnienie pojazdu osobie, która nie posiada wymaganych uprawnień, może wiązać się z odpowiedzialnością prawną. Zanim przekażemy młodej osobie pojazd, należy upewnić się, że posiada ona wymagane uprawnienia, a sam pojazd jest dopuszczony do ruchu i spełnia wymagania określone przepisami - przypomina policja.

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