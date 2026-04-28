To nowe miejsce powstało w rekordowym tempie – konstrukcja w 9 dni!

Nowa siedziba CBZC zlokalizowana przy ulicy Kusocińskiego to przykład wykorzystania najbardziej innowacyjnych technologii budowlanych. Budynek o powierzchni użytkowej blisko 2400 m² (całkowitej ok. 2700 m²) został wykonany w technologii modułów 3D o konstrukcji stalowej.

Dzięki prefabrykacji modułów w kontrolowanych warunkach zakładu, sam proces postawienia trzykondygnacyjnego obiektu zajął zaledwie 9 dni. Cała inwestycja została zrealizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2022–2026, co pozwoliło na sprawne oddanie obiektu do użytku.

Nowa siedziba CBZC. High-tech i ekologia za 50 milionów złotych

Obiekt przy ul. Kusocińskiego to nie tylko biura, to prawdziwe centrum operacyjne naszpikowane technologią. Nowe miejsce pracy funkcjonariuszy zostało zaprojektowane z uwzględnieniem specyficznych potrzeb walki z e-przestępczością.

Wyspecjalizowane strefy. Wewnątrz znajdują się przestrzenie dla pionów operacyjnych, analitycznych oraz informatyki śledczej.

Laboratoria i logistyka . Budynek posiada miejsce dla mobilnego laboratorium oraz magazyn wielkogabarytowy.

Bezpieczeństwo. Zastosowano dwa niezależne wejścia, co pozwala na całkowite oddzielenie ruchu interesantów od osób zatrzymanych.

Ekologia. Obiekt wyposażono w instalację fotowoltaiczną, co wpisuje się w nowoczesne standardy zarządzania infrastrukturą publiczną.

Zaplecze. Na terenie kompleksu powstał ośmiostanowiskowy garaż oraz siedmiostanowiskowa wiata

Koszt tej imponującej inwestycji wyniósł blisko 48-50 milionów złotych i został w całości sfinansowany z budżetu państwa

80 specjalistów w służbie bezpieczeństwa – uroczyste otwarcie

W nowej siedzibie docelowo pracować będzie około 80 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Ich głównym zadaniem jest ochrona obywateli przed zagrożeniami w sieci oraz ściganie sprawców cyberataków.

Uroczyste otwarcie zgromadziło najważniejszych przedstawicieli władz i służb mundurowych. Symboliczny klucz do budynku odebrał mł. insp. Tomasz Trzos, Naczelnik Zarządu w Kielcach, z rąk Komendanta CBZC, mł. insp. Wojciecha Olszowego. W wydarzeniu uczestniczyli również Wojewoda Świętokrzyski Józef Bryk, Marszałek Województwa Renata Janik oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Zbigniew Nowak.

Dlaczego to nowe miejsce jest tak ważne?

Powstanie nowej siedziby CBZC w Kielcach to nie tylko prestiż dla miasta, ale przede wszystkim realne wzmocnienie ochrony mieszkańców regionu i kraju w świecie cyfrowym. Nowoczesna infrastruktura i zaawansowane zaplecze techniczne pozwolą kieleckim specjalistom na jeszcze skuteczniejszą walkę z hakerami i oszustami internetowymi.