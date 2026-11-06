Ponad 200 iluminacji i 45 tematycznych scen

Organizatorzy przygotowali na terenie parku 45 misternie zaprojektowanych scen świetlnych z ponad 200 świecącymi elementami. Przewodniczką po trasie jest wirtualna Pandka Rudka z lasów Azji pod papierową parasolką, która prowadzi zwiedzających przez poszczególne zakątki ekspozycji.

Podczas spaceru można podziwiać trójwymiarowe rzeźby zwierząt z całego świata. Wśród nich wyróżniają się m.in.:

Słoń indyjski – gigantyczny lampion większy od dorosłego człowieka,

– gigantyczny lampion większy od dorosłego człowieka, Tygrys sumatrzański świecący od środka intensywnymi barwami,

świecący od środka intensywnymi barwami, Konie Przewalskiego, paw, niedźwiedź brunatny i puszczyk ,

, Karpie koi umieszczone wśród świecących liści.

Na sam koniec spaceru na gości czeka widowiskowy pokaz laserowy

Ogród Świateł w NOE Parku [GALERIA]

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Światła i idealny klimat na świąteczne zdjęcia

Jesienno-zimowa aura oraz klimatyczne oświetlenie tworzą wymarzone warunki dla miłośników fotografii. Wzdłuż ścieżki zaaranżowano liczne punkty, które stanowią gotowe kadry do pamiątkowych zdjęć rodzinnych czy świątecznych ujęć na Instagram i Facebooka.

Szczególne wrażenie robią:

Świetlny labirynt pełen barwnych wzorów,

pełen barwnych wzorów, Tajemniczy tunel węża oraz bajkowy, różowy tunel sakury inspirowany kwitnącą wiśnią,

oraz bajkowy, różowy inspirowany kwitnącą wiśnią, Motyle bramy oraz ciągi wielobarwnych tuneli świateł.

Ekspozycja prezentuje się zjawiskowo po zmroku, a w zimowej scenerii – gdy na gałęziach pojawi się śnieg – wrażenia są wręcz bajkowe. Przejście całej trasy spacerowej zajmuje zazwyczaj około jednej godziny.

Praktyczne informacje: godziny, bilety i dojazd

Ogród Świateł w Noe Parku (ul. Paryska 1, Skarżysko-Kamienna) działa od 6 listopada 2026 roku do 10 stycznia 2027 roku. Park zlokalizowany jest tuż przy trasie S7, co zapewnia wygodny i szybki dojazd zarówno z Kielc, jak i z Radomia.