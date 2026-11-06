Ponad 200 iluminacji i 45 tematycznych scen
Organizatorzy przygotowali na terenie parku 45 misternie zaprojektowanych scen świetlnych z ponad 200 świecącymi elementami. Przewodniczką po trasie jest wirtualna Pandka Rudka z lasów Azji pod papierową parasolką, która prowadzi zwiedzających przez poszczególne zakątki ekspozycji.
Podczas spaceru można podziwiać trójwymiarowe rzeźby zwierząt z całego świata. Wśród nich wyróżniają się m.in.:
- Słoń indyjski – gigantyczny lampion większy od dorosłego człowieka,
- Tygrys sumatrzański świecący od środka intensywnymi barwami,
- Konie Przewalskiego, paw, niedźwiedź brunatny i puszczyk,
- Karpie koi umieszczone wśród świecących liści.
Na sam koniec spaceru na gości czeka widowiskowy pokaz laserowy
Ogród Świateł w NOE Parku [GALERIA]
Światła i idealny klimat na świąteczne zdjęcia
Jesienno-zimowa aura oraz klimatyczne oświetlenie tworzą wymarzone warunki dla miłośników fotografii. Wzdłuż ścieżki zaaranżowano liczne punkty, które stanowią gotowe kadry do pamiątkowych zdjęć rodzinnych czy świątecznych ujęć na Instagram i Facebooka.
Szczególne wrażenie robią:
- Świetlny labirynt pełen barwnych wzorów,
- Tajemniczy tunel węża oraz bajkowy, różowy tunel sakury inspirowany kwitnącą wiśnią,
- Motyle bramy oraz ciągi wielobarwnych tuneli świateł.
Ekspozycja prezentuje się zjawiskowo po zmroku, a w zimowej scenerii – gdy na gałęziach pojawi się śnieg – wrażenia są wręcz bajkowe. Przejście całej trasy spacerowej zajmuje zazwyczaj około jednej godziny.
Praktyczne informacje: godziny, bilety i dojazd
Ogród Świateł w Noe Parku (ul. Paryska 1, Skarżysko-Kamienna) działa od 6 listopada 2026 roku do 10 stycznia 2027 roku. Park zlokalizowany jest tuż przy trasie S7, co zapewnia wygodny i szybki dojazd zarówno z Kielc, jak i z Radomia.
- Godziny otwarcia: w piątki, weekendy i święta wystawa jest czynna w godzinach 16:00–20:30, a od poniedziałku do czwartku w godzinach 17:00–20:00 (ostatnie wejście 30 minut przed zamknięciem). W niektóre dni wystawa jest nieczynna (m.in. wybrane poniedziałki czy dni świąteczne jak Wigilia), dlatego warto sprawdzić kalendarz przed wyjazdem.
- Bilety: zakupu biletów dokonuje się wyłącznie online na stronie organizatora – na miejscu nie ma stacjonarnej kasy biletowej. Ceny biletów jednorazowych rozpoczynają się od 32 zł (dla dzieci do 12 lat i seniorów pon–czw) oraz 39 zł dla dorosłych. Maluchy poniżej 100 cm wzrostu wchodzą za symboliczną 1 zł. Dla stałych gości dostępne są bilety sezonowe umożliwiające wielokrotne wstępy.
- Udogodnienia na miejscu: przy obiekcie znajduje się bezpłatny parking, na terenie parku działają toalety oraz punkty gastronomiczne z przekąskami. Cała trasa jest dostępna dla wózków dziecięcych oraz inwalidzkich. Ze względu na spacer na świeżym powietrzu warto zadbać o ciepły ubiór i wygodne buty.