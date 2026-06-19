Najnowszy stan skażenia „Stopniowa poprawa”, ale...

Zgodnie z najświeższym komunikatem nr 4/2026, badania próbek pobranych w dniach 17-18 czerwca wskazują na stopniową poprawę jakości wody. Służby sanitarne podkreślają jednak wyraźnie: zanieczyszczenie nie zostało jeszcze całkowicie usunięte w południowej części miasta. W wodzie wciąż wykrywane są śladowe ilości:

bakterii Escherichia coli,

bakterii grupy coli,

enterokoków

To właśnie enterokoki stały się nowym powodem do niepokoju w sąsiednim Wąchocku. Komunikat nr 2d/2026 informuje, że próbka z końcowego punktu na ul. Górnej wykazała ich obecność, choć na szczęście udało się tam wykluczyć obecność pałeczki okrężnicy (E. coli).

Twarda lista zakazów. Co wolno, a czego nie?

Mimo sygnałów o poprawie, Sanepid nie luzuje obostrzeń. Woda wciąż nie nadaje się do spożycia, nawet po przegotowaniu. Dyrektor Sanepidu, Ewa Dróżdż, wyjaśnia, że E. coli to agresywna bakteria jelitowa, która może wywoływać silne biegunki, wymioty, a nawet zakażenia układu moczowego.

Obecnie kategorycznie ZABRANIA SIĘ używania wody z sieci do:

picia i przygotowywania posiłków,

mycia owoców i warzyw,

mycia naczyń kuchennych,

mycia zębów oraz przemywania otwartych ran

Co jest DOZWOLONE? Wodę surową można wykorzystywać wyłącznie do celów sanitarnych: kąpieli i mycia ciała z użyciem mydła (zachowując ostrożność, by nie dostała się do ust), spłukiwania toalet oraz prac porządkowych.

Zgodnie z najnowszymi komunikatami Sanepidu z dnia 19 czerwca 2026 roku, mimo odnotowania stopniowej poprawy jakości wody, ograniczenia wciąż obowiązują w następujących lokalizacjach.

Rejony miasta Starachowice:

Osiedle Południe – w całości.

Osiedle Górniki – ul. Nowowiejska wraz ze wszystkimi odnogami oraz ul. Kielecka

Gmina Brody:

Miejscowość Dziurów.

Miejscowość Adamów.

Miejscowość Ruda.

Gmina Wąchock:

ul.Górna

ul.Wygoda

Dlaczego to tyle trwa i kiedy koniec?

Przyczyną całego zamieszania było rozszczelnienie wodociągu podczas prac naprawczych na ulicach Partyzantów i 8-go Maja, do którego doszło między 11 a 14 czerwca. Intensywne opady deszczu sprawiły, że woda z wykopu wdarła się do głównej magistrali.

Obecnie sieć jest intensywnie chlorowana, co mieszkańcy mogą wyczuwać jako charakterystyczny posmak i zapach wody. Paradoksalnie, strach przed odkręcaniem kranów spowalnia proces czyszczenia rur, bo woda płynie przez nie wolniej.

Kiedy wróci normalność? Pełna procedura badania próbek trwa 48 godzin. Optymistyczny wariant zakładał poprawę do końca tygodnia. Kolejne kluczowe wyniki i komunikaty spodziewane są w sobotę. Do tego czasu mieszkańcy muszą polegać na wodzie z zastępczych źródeł oraz wsparciu beczkowozów, które przyjechały m.in. z Ostrowca i Skarżyska.