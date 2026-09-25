Ogromny mural pojawił się na bloku w Skarżysku-Kamiennej. Za tą grafiką stoi ważne przesłanie

Wielki mural na bloku przy Al. Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej

Najważniejszym i najbardziej wyczekiwanym momentem wydarzenia będzie odsłonięcie pierwszego wielkopowierzchniowego muralu w Skarżysku-Kamiennej. Efektowny malunek, który zdobi zachodnią ścianę bloku przy Al. Piłsudskiego 42, ma nie tylko walory artystyczne – powstał jako symboliczna i jednoznaczna odpowiedź na narastające wyzwania oraz problemy społeczne, z jakimi zmaga się współczesne społeczeństwo.

Rodzinny piknik profilaktyczny

Wokół odsłonięcia muralu zorganizowano rodzinny piknik profilaktyczny, którego celem jest stworzenie swobodnej przestrzeni do rozmów o zdrowiu psychicznym i fizycznym. Na Placu Staffa pojawią się specjaliści, z którymi będzie można porozmawiać o dostępnych formach wsparcia i praktycznych możliwościach pomocy. Swoje stoiska i ofertę zaprezentują m.in. jednostki miejskie, powiatowe, organizacje pozarządowe oraz prywatni przedsiębiorcy.

Atrakcje dla dzieci i całych rodzin

Piknik to także doskonała okazja do wspólnego spędzenia czasu w radosnej atmosferze. Dla uczestników przygotowano m.in.:

Retro gry podwórkowe oraz uwielbiany przez dzieci dmuchaniec,

Liczne animacje, gry i zabawy,

Smaczny poczęstunek przygotowany przez Jadło-Mania CIS Catering i Sztuka,

Występy artystyczne dopełniające całość programu.

Zarówno stworzenie muralu, jak i organizacja pikniku stanowią elementy większej inicjatywy pod nazwą „Razem przeciw samotności - kampania profilaktyczna na rzecz zdrowia psychicznego młodzieży”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 - informuje na swoim fanpage Fundacja Triada.

Wielki mural w Skarżysku-Kamiennej. Sztuka, która łączy i daje wsparcie

Niedzielne wydarzenie na Placu Staffa to doskonały przykład na to, jak połączyć ważny przekaz społeczny z integracją mieszkańców. Mural przy Al. Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej ma być nie tylko trwałym, artystycznym symbolem walki z samotnością, ale i przypomnieniem, że w trudnych chwilach nikt nie musi być sam. Połączenie eksperckiej wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego, bogatej oferty lokalnych instytucji oraz beztroskiej zabawy dla najmłodszych tworzy przestrzeń, która realnie łączy pokolenia i buduje społeczność Skarżyska-Kamiennej.

Mural na bloku w Skarżysku-Kamiennej. Zdjęcia

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Historia murali w Polsce

Tradycja polskiego muralizmu to niezwykła opowieść o przedziwnej ewolucji – od wielkoformatowej reklamy epoki PRL-u, przez rewolucyjny street art lat 90., aż po dojrzałą sztukę przestrzeni miejskiej. Choć dzisiejsze wielkoformatowe malowidła kojarzą się z nowoczesnym designem i rewitalizacją miast, ich korzenie sięgają dekad, kiedy ikoniczne dziś reklamy Zakładów Odzieżowych „Wólczanka” czy PKO zdobiły szare ściany z wielkiej płyty, wnosząc nieco koloru w codzienność minionego ustroju. Współcześnie Polska stała się prawdziwym europejskim zagłębiem tej sztuki, a miasta takie jak Łódź, Gdańsk (ze słynną Galerią Monumentalną na Zaspie) czy Katowice przekształciły surowe elewacje budynków w otwarte galerie sztuki.