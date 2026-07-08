Skarżysko wyburza byłe budynki socjalne. "Bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem"

Koniec problemu przy ul. Asfaltowej w Skarżysku. Miasto wyburza byłe budynki socjalne

Temat uregulowania sytuacji przy ul. Asfaltowej 4 i 5 ciągnął się latami. Poprzednie plany regularnie odkładano „na później”, a główną przeszkodą był brak środków finansowych. Obecne władze podjęły jednak zdecydowaną decyzję o bezpieczeństwie lokalnej społeczności jako absolutny priorytet.

Rozbiórka obejmuje dwa wielorodzinne budynki socjalne przy ul. Asfaltowej 4 i 5. W ramach zadania wykonana zostanie również utylizacja materiałów wymagających specjalnego postępowania, uprzątnięcie terenu oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Inwestycję realizuje firma AUTO-DUCK Ireneusz Kuźdub, a jej wartość wynosi 145 tys. zł. Zakończenie prac planowane jest do końca lipca. To ważny krok w kierunku uporządkowania tej części miasta - podkreśla Prezydent Skarżyska-Kamiennej Arkadiusz Bogucki.

Rozbiórka budynków socjalnych w Skarżysku-Kamiennej

Cały proces przygotowań był prowadzony w ścisłym porozumieniu z lokatorami osiedla Skałka oraz Radą Osiedla, która od dawna konsekwentnie nagłaśniała problem i pilnowała, by sprawa nie utknęła w urzędniczych szufladach.

Dziękuję za dobrą współpracę, konsekwentne zgłaszanie problemu i pilnowanie tej sprawy. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu możemy dziś doprowadzić ją do końca - dodaje Prezydent.

Zakończenie prac przy rozbiórce "baraków" na osiedlu Skałka w Skarżysku-Kamiennej planowane jest do końca lipca.

Autor: FB Arkadiusz Bogucki/ Materiały prasowe

Osiedla Skałka w Skarżysku-Kamiennej

Skałka – osiedle administracyjne położone w południowej części Skarżyska-Kamiennej. Pod względem przestrzennym obejmuje ono tereny o charakterze rezydencyjnym, skupione głównie w rejonie ulic Skalnej i Asfaltowej. W granicach terytorialnych osiedla znajdują się ulice: Asfaltowa, Praga, Skalna, Wysoka oraz Źródlana. Historia tego obszaru jest ściśle powiązana ze Skarżyskiem Zachodnim.