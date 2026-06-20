Co mówią najnowsze badania? Śladowe ilości wciąż groźne

Zgodnie z komunikatem z 20 czerwca 2026 roku, opartym na próbkach pobranych w dniach 18–19 czerwca, sytuacja powoli się stabilizuje. Służby informują o „stopniowej poprawie jakości wody”, jednak w południowej części miasta zanieczyszczenie nie zostało jeszcze całkowicie usunięte.

W badanych próbkach wciąż wykrywane są śladowe ilości bakterii z grupy coli oraz enterokoków. Warto przypomnieć, że w przypadku tych drobnoustrojów normy są bezlitosne – w wodzie zdatnej do picia ich liczba musi wynosić zero. Nawet śladowa obecność oznacza, że woda wciąż stanowi zagrożenie dla zdrowia, mogąc powodować m.in. silne biegunki, wymioty czy infekcje układu moczowego.

Gdzie woda wciąż jest skażona? Aktualna lista ulic

Najnowszy komunikat zawęził obszar objęty alertem, ale mieszkańcy konkretnych osiedli muszą zachować czujność. Ograniczenia dotyczące braku przydatności wody do spożycia obowiązują obecnie w:

Osiedlu Południe – w całości.

Osiedlu Górniki – konkretnie na ul. Nowowiejskiej wraz z jej wszystkimi odnogami

Warto zauważyć, że w najnowszym spisie nie widnieją już miejscowości z gminy Brody ani Wąchocka (ul. Górna i Wygoda) które pojawiały się we wcześniejszych raportach. Tam w najnowszych próbkach woda nie wykazała bakterii.

Czego wciąż kategorycznie nie wolno robić?

Mimo poprawy wyników, zasady bezpieczeństwa dla mieszkańców wymienionych osiedli pozostają surowe. Wody z kranu NIE WOLNO:

pić i używać do przygotowywania posiłków,

używać do mycia owoców, warzyw oraz naczyń kuchennych,

wykorzystywać do mycia zębów i przemywania otwartych ran

Woda surowa nadaje się wyłącznie do kąpieli i mycia ciała (z użyciem mydła) oraz do celów gospodarczych, takich jak spłukiwanie toalet czy mycie podłóg. Służby przypominają też o użytkownikach urządzeń typu SodaStream – dopóki alert trwa, nie wolno gazować w nich wody bezpośrednio z kranu.

Kiedy wróci normalność? „Weekend z ograniczeniami”

Służby wodociągowe cały czas prowadzą intensywne chlorowanie i płukanie sieci. Prezes PWiK Jerzy Miśkiewicz ostrzegał wcześniej, że ze względu na 48-godzinny czas inkubacji próbek, weekend może upłynąć pod znakiem ograniczeń.Dobra wiadomość jest taka, że chlor skutecznie niszczy bakterie, a jego wyczuwalny zapach w kranach jest sygnałem trwającej dezynfekcji. Kolejny komunikat Sanepidu, który może przynieść ostateczne rozwiązanie problemu, spodziewany jest w niedzielę. Do tego czasu mieszkańcy mogą korzystać z wody dostarczanej przez beczkowozy z zaprzyjaźnionych gmin, takich jak Skarżysko-Kamienna czy Ostrowiec Świętokrzyski.

Aktualizacja punktów poboru wody zdatnej do spożycia

1. Starachowice, os. Południe:

- ul. Prądzyńskiego - parking przy sklepie Carrefour,

- ul. Moniuszki - parking na szkole podstawowej nr 6,

- ul. Miodowa - parking koło posesji nr 27, za skrzyżowaniem z ul. Ks. Brzóski,

- ul. Smugowa - skrzyżowanie z ul. Jelenią,

2. Starachowice, os. Górniki:

- ul. Nowowiejska - parking przy Kościele,

- ul. Kielecka - koniec ulicy, na pętli przy grobli,

Dla wszystkich odbiorców: