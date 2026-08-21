Śledztwo po pożarze przy ulicy Składowej w Starachowicach. Co znajdowało się w beczkach?

Śledczy badają przyczyny pożaru dawnej piekarni w Starachowicach i zabezpieczają ślady na miejscu zdarzenia. Jednym z elementów dochodzenia będzie szczegółowa analiza tajemniczych substancji chemicznych odnalezionych wewnątrz spalonego budynku.

Autor: KP PSP w Starachowicach/ Materiały prasowe