To miasto w Świętokrzyskiem było kiedyś wioską. Dziś zachwyca nenufarami

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-11-07 8:59

Łopuszno, położone w powiecie kieleckim, to jedno z najmłodszych miast w województwie świętokrzyskim, które status miejski odzyskało 1 stycznia 2023 roku. Choć przez wieki funkcjonowało jako wieś, jego historia sięga XIV wieku, a współczesne walory przyrodnicze i zabytkowe przyciągają coraz więcej turystów szukających spokoju z dala od miejskiego zgiełku.

Zabytkowy pałac Dobieckich w Łopusznie z kamienną elewacją i arkadowym wejściem. Więcej na Eska Starachowice.
Autor: Przewodnik Świętokrzyski Piotr Pietronik/ Archiwum prywatne

Od średniowiecznej osady do nowoczesnego miasta

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1355 roku, kiedy to figurowała pod nazwą Łopuszna. Przez wieki osada przechodziła w ręce znanych rodów, takich jak Łopuszańscy, Derszniakowie czy Dobieccy. Decyzja o nadaniu praw miejskich zapadła po konsultacjach społecznych w 2022 roku, w których blisko 80% głosujących mieszkańców opowiedziało się za tym historycznym krokiem. Nazwa miasta, według tradycji, wywodzi się od łopianu, rośliny niegdyś bardzo licznie porastającej te tereny.

Nenufary na Pojezierzu Świętokrzyskim

Największą osobliwością przyrodniczą okolic Łopuszna jest tzw. Pojezierze Świętokrzyskie. To właśnie tam, pośród bagnistych terenów, kryją się przejrzyste jeziorka eoliczne: Elżbiety, Żurawski Ług oraz Żabiniec. Jeśli odwiedzicie te miejsca w słoneczny dzień przed godziną 15.00, będziecie mogli podziwiać otwarte białe grzybienie, znane szerzej jako nenufary lub lilie wodne. Ze względu na trudny, bagnisty teren, odkrywanie tych skarbów natury zaleca się planować z dużą ostrożnością.

Jezioro Elżbiety
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Zabytki, które warto zobaczyć

W panoramie Łopuszna dominuje kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, wybudowany w stylu eklektycznym w latach 1926–1932. Innym kluczowym punktem na mapie miasta jest:

  • Zespół pałacowy Dobieckich: Wzniesiony pod koniec XIX wieku według projektu wybitnego architekta Władysława Marconiego, twórcy m.in. hotelu Bristol w Warszawie
  • Barokowa brama wjazdowa: Pochodząca z drugiej połowy XVIII wieku, ozdobiona fragmentami figur półleżących rycerzy
  • Wzgórze „Kościółek”: Miejsce z trzema charakterystycznymi krzyżami, będące symbolem martyrologii i pamięci narodowej, a dawniej prawdopodobnie lokalizacja pierwszej łopuszańskiej świątyni.

Obecnie trwają intensywne prace nad rewitalizacją przypałacowego parku oraz zabytkowej bramy, których zakończenie planowane jest na kwiecień 2026 roku. Projekt ten ma na celu nie tylko ochronę drzewostanu, ale także budowę amfiteatru przy odnowionej fontannie, co ma ożywić potencjał turystyczny miejscowości.

Zobacz Łopuszno na zdjęciach

Łopuszno. Świętokrzyskie
Galeria zdjęć 10
Nenufary
Galeria zdjęć 7

Łopuszno jest jak rzadki okaz w zielniku – choć przez lata skromnie ukryte jako wiejska osada, po rozkwicie w 2023 roku ukazuje swoje szlachetne, miejskie oblicze, nie tracąc przy tym naturalnego uroku nenufarów.

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