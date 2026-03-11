Arka Noego. Dmuchany gigant w liczbach

Ten zapierający dech w piersiach dmuchaniec jest widoczny z daleka i dominuje w całym parku rozrywki, ustępując wysokością jedynie najwyższym drzewom. Jego wymiary są zbliżone do biblijnej Arki i robią ogromne wrażenie:

Długość: 90 metrów

Szerokość: 21 metrów

Wysokość: 13 metrów w najwyższym miejscu

w najwyższym miejscu Powierzchnia użytkowa: 1 598 m², co odpowiada niemal czterem boiskom do koszykówki

Tak imponujące rozmiary przekładają się również na wagę – dmuchaniec waży aż 20 ton. Składa się z dziewięciu segmentów, każdy ważący około dwóch ton, połączonych linami i rzepami.

To wyjątkowy rekord w wyjątkowym miejscu. Obiekt jest naprawdę imponujący – nie tylko pod względem rozmiaru, który znacznie przekracza wymagane minimum 73 metry kwadratowe – ale też pod względem spełnienia wszystkich rygorystycznych wymogów Guinnessa: bezpieczeństwo, dokumentacja, świadkowie, specyfikacje techniczne. To robi wrażenie nie tylko na Skarżysku czy Polsce, ale na całym świecie. Emocje są ogromne – widać, że to wydarzenie miało dla wszystkich wielkie znaczenie - powiedział jeden z jurorów, Richard Stenning.

Serce Noe Parku. Projekt i bezpieczeństwo

Pomysł na stworzenie tej gigantycznej Arki Noego zrodził się w głowach właścicieli Noe Parku, Eweliny i Huberta Olejarzów. Projekt dmuchańca został zrealizowany przez polską firmę GunGan, a osobiście zaprojektował go dyrektor operacyjny firmy, Patryk Wozich. Proces projektowania zajął około miesiąca, a samo szycie konstrukcji trzy miesiące.

Arka wykonana jest z certyfikowanego, trudnopalnego i odpornego na rozdarcia materiału, zgodnego z normą PN-EN 14960, określającą wymogi bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń rekreacyjnych. Konstrukcja jest zszywana podwójnymi i poczwórnymi szwami, a jej stabilność zapewnia ponad 500 punktów montażowych, w tym około 300 kotew i 200 odciągów linowych. Dmuchaniec wymaga stałego dostarczania powietrza przez aż 60 pomp, które pracują non-stop, gdy park jest otwarty.

Odkryj cały Noe Park

Noe Park został otwarty 19 lipca 2025 roku. Znajduje się w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Paryskiej 1, na terenie dawnego Ośrodka Wypoczynkowego Bernatka, tuż przy trasie S7, co zapewnia łatwy dostęp z Krakowa, Warszawy czy Kielc. Cały park jest inspirowany biblijną historią Arki Noego, a jego obszar został podzielony na pięć tematycznych stref, oferujących różnorodne formy zabawy, edukacji i relaksu

Poza dmuchaną Arką, w Noe Parku znajdziecie:

Strefy Woda, Słońce, Wiatr i Ziemia : z atrakcjami lunaparkowymi, takimi jak karuzele (wiedeńskie, łańcuchowe, latające ośmiornice, latające słonie), niewielka kolejka, place zabaw, małpi gaje, park linowy oraz ścianka wspinaczkowa

: z atrakcjami lunaparkowymi, takimi jak karuzele (wiedeńskie, łańcuchowe, latające ośmiornice, latające słonie), niewielka kolejka, place zabaw, małpi gaje, park linowy oraz ścianka wspinaczkowa Strefa Eden (Rajski Ogród) : spokojna, zielona przestrzeń przeznaczona do relaksu i odpoczynku rodziców oraz seniorów

: spokojna, zielona przestrzeń przeznaczona do relaksu i odpoczynku rodziców oraz seniorów Mini zoo: z żywymi, egzotycznymi zwierzętami, alpakami i kozami

Godziny Otwarcia: Noe Park zaprasza od wtorku do niedzieli, w godzinach od 10:00 do 18:00. Poniedziałki są dniem wolnym. Ceny biletów są dynamicznie ustalane i najlepiej kupować je online z wyprzedzeniem, aby skorzystać z niższych cen.

Strefy zabawy w Arce

Arka Noego to nie tylko ogromny dmuchaniec, ale również pełnowymiarowa strefa zabawy, w której jednocześnie może bawić się nawet do 300 osób. W jej wnętrzu znajdują się liczne atrakcje, takie jak ścianki wspinaczkowe, ślizgawki i różnorodne dekoracje. Urządzenie jest podzielone na pięć tematycznych stref żywiołów: Woda, Wiatr, Eden, Słońce i Ziemia.

Dlaczego warto odwiedzić Noe Park?

Noe Park w Skarżysku-Kamiennej to idealne miejsce na rodzinną przygodę, łączące aktywną zabawę, edukację i kontakt z naturą. To mikroprzygoda, która sprawia, że chce się wracać, a dzieci uczą się żywiołów przez zabawę, podczas gdy dorośli mogą znów poczuć się jak dzieci. To właśnie tu znajduje się największy dmuchaniec na świecie, który z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń każdemu, kto odważy się na niego wskoczyć.