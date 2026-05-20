Trzy perły ziemi świętokrzyskiej. Majestatyczne bramy miast, które przetrwały wieki

Do naszych czasów przetrwały nieliczne, ale niezwykle wymowne świadectwa tamtej potęgi – historyczne bramy miejskie. Choć każda z nich ma inny charakter, wspólnie tworzą fascynujący szlak architektury obronnej. Sandomierz, Opatów i Szydłów to miejsca, gdzie historia nie jest tylko suchą notatką w podręczniku, ale fizyczną barierą, którą wciąż można przekroczyć, wchodząc do historycznych centrów miast.

Brama Opatowska w Sandomierzu. Strażniczka wiślanej panoramy

Planując to, co zobaczyć w Sandomierzu, trudno pominąć budowlę, która od ponad sześciuset lat dominuje nad północną częścią starówki. Brama Opatowska to gotycka konstrukcja wzniesiona w drugiej połowie XIV wieku z fundacji Kazimierza Wielkiego. Pierwotnie była częścią systemu obronnego, w skład którego wchodziły cztery bramy i dwie furty.

Architektura i funkcje obronne

Budowla wznosi się na wysokość 33 metrów i posiada pięć kondygnacji. Jej surowy, gotycki charakter został w XVI wieku przełamany renesansową attyką, którą ufundował sandomierski lekarz Stanisław Bartolon. Attyka nie tylko zdobiła wieżę, ale pełniła też funkcje użytkowe, o czym świadczą zachowane otwory strzelnicze. Wewnątrz bramy mieści się dziś wystawa "Filmowy Sandomierz", przypominająca o licznych produkcjach fabularnych, które realizowano w tym malowniczym mieście.

Punkt widokowy i kontekst kulturowy

Dla wielu turystów największym magnesem jest taras widokowy na szczycie. Choć brama nie wydaje się wysoka na tle współczesnych wieżowców, oferuje unikalną perspektywę na średniowieczny układ urbanistyczny, w tym Ratusz, Katedrę oraz Zamek Sandomierski. Ciekawostką jest fakt, że w 1979 roku budowla ta „wystąpiła” w teledysku Anny Jantar do utworu „Nic nie może wiecznie trwać”. Obecnie cały zespół architektoniczno-krajobrazowy miasta, z Bramą Opatowską na czele, posiada status Pomnika Historii.

Brama Warszawska w Opatowie. Renesansowa elegancja kanclerza

Kontynuując podróż na zachód, trafiamy do Opatowa. Tutejsza Brama Warszawska różni się od sandomierskiej starszej siostry – jest niższa, bardziej przysadzista i reprezentuje styl dojrzałego renesansu. Powstała znacznie później, w latach 1520–1530, z fundacji Krzysztofa Szydłowieckiego, kanclerza wielkiego koronnego króla Zygmunta Starego.

Symbolika i detale

Brama została zbudowana z kamienia na planie kwadratu. To, co ją wyróżnia, to bogata symbolika. Nad arkadowym przejazdem umieszczono herb Odrowąż należący do rodziny Szydłowieckich, który trzymany jest przez smoka. Powyżej znajduje się obraz Matki Bożej, zawieszony w 1922 roku z inicjatywy księdza Szymona Pióro jako pamiątka rocznicy bitwy warszawskiej.

Znaczenie w regionie

Zastanawiając się, co zobaczyć w Opatowie, warto pamiętać, że Brama Warszawska jest jedyną zachowaną z dawnego zespołu czterech bram miejskich. Do lat 70. XX wieku odbywał się przez nią normalny ruch drogowy, obecnie jest dostępna wyłącznie dla pieszych. Stanowi ona kluczowy element szlaku architektury obronnej, łącząc w sobie surowość militarną z elegancją magnackiej fundacji.

Autor: Krzysztof Chojnacki/ Archiwum prywatne

Brama Krakowska w Szydłowie. Wjazd do polskiego Carcassonne

Szydłów to miejsce absolutnie unikalne w skali kraju. Miasteczko, często nazywane „polskim Carcassonne”, niemal w całości otoczone jest XIV-wiecznymi murami obronnymi o długości blisko 700 metrów. Najważniejszym punktem tego systemu jest Brama Krakowska, której główny zrąb pochodzi z czasów Kazimierza Wielkiego.

Militarny majstersztyk

Brama Krakowska to jeden z najlepszych przykładów rozwoju średniowiecznych systemów obronnych w Polsce. W XVI wieku jej górna część została przebudowana w stylu renesansowym, otrzymując attykę z dwiema kolistymi wieżyczkami. W attyce znajdują się cztery otwory strzelnicze, rozmieszczone w półkolistych wnękach, co pozwalało obrońcom razić wroga z bezpiecznej pozycji.

Ciekawostki architektoniczne

Konstrukcja bramy była niegdyś znacznie bardziej skomplikowana. Posiadała żelazną kratę (bronę), dębowe wrota oraz most zwodzony przerzucony nad fosą. Wewnętrzny chodnik straży w murach obronnych jest dostępny dla zwiedzających, co pozwala poczuć skalę dawnych fortyfikacji. Istnieje hipoteza, że forma dwuwieżowej attyki mogła być inspirowana architekturą heską, co wiąże się z osobą królowej Adelajdy, żony Kazimierza Wielkiego, pochodzącej właśnie z tamtego regionu Niemiec.

Zabytki świętokrzyskie. Wspólny mianownik regionu

Wszystkie bramy świętokrzyskie pełnią dziś rolę nie tylko atrakcji turystycznych, ale są przede wszystkim łącznikami między współczesnością a średniowiecznym układem miast. Sandomierz zachwyca swoją wysokością i panoramą, Opatów finezją detalu renesansowego, a Szydłów surowością murów, które wydają się nietknięte przez czas.

Te trzy perły ziemi świętokrzyskiej pokazują, jak ewoluowała myśl inżynieryjna – od czysto obronnych założeń Kazimierza Wielkiego w XIV wieku, po reprezentacyjne przebudowy w wieku XVI. Region ten, dzięki nagromadzeniu tak cennych obiektów, stanowi jeden z najciekawszych punktów na mapie dla każdego miłośnika historii i architektury.

Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie, co zobaczyć w Szydłowie czy innych historycznych miastach regionu, zacznij właśnie od tych bram. To one wprowadzą Cię w świat dawnych królestw, wielkich kanclerzy i polskiego złotego wieku, który w województwie świętokrzyskim pozostawił po sobie wyjątkowo trwały ślad.

źródło: Wikipedia, TuHistoria.pl, "Rezydencje królewskie prowincji małopolskiej w XIV wieku” Tomasz Olszacki.