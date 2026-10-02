Tysiące dyń, jesienne zabawy i gra terenowa. Taki weekend czeka na rodziny w Świętokrzyskiem

Pomarańczowa sobota na Farmie Sołtysa

Już 3 października Farma Sołtysa w Wąchocku zaprasza na Pomarańczową Sobotę. Gospodarze zachęcają, aby tego dnia przyjechać ubranym na pomarańczowo. Na miejscu będzie można zrobić jesienne zdjęcia, wziąć udział w przygotowanych zabawach, a także zgarnąć niespodziankę.

Najważniejszym bohaterem weekendu będą oczywiście dynie. Farma wypełni się jesiennymi dekoracjami, a tysiące dyń stworzą scenerię, która aż prosi się o rodzinne zdjęcia. To propozycja szczególnie dla tych, którzy szukają pomysłu na weekend z dziećmi w Świętokrzyskiem i chcą połączyć zabawę na świeżym powietrzu z jesiennym klimatem.

Co będzie się działo?

Program sobotniego wydarzenia został rozłożony na cały dzień, dlatego na Farmie można spędzić kilka godzin, bez konieczności szybkiego wracania do domu. Plan wygląda następująco:

11:00 – otwarcie Farmy Sołtysa

12:30–13:30 – dyniowe warsztaty

14:00 – gra terenowa

15:00–16:00 – dyniowe konkurencje i jesienne tańce

19:00 – zamknięcie Farmy

Nie zabraknie również animacji i jesiennego malowania twarzy. Dla dzieci będzie to okazja do zabawy na świeżym powietrzu, a dla rodziców – pretekst, żeby na kilka godzin oderwać się od codziennego pośpiechu.

Farma Sołtysa w Wąchocku. Nowa świętokrzyska atrakcja [GALERIA]

25

Dynie będą nie tylko dekoracją

Na Farmie Sołtysa będzie można również kupić dynie ozdobne oraz jadalne. Znajdują się one tuż obok kasy, więc po zakończeniu zabawy można zabrać ze sobą kawałek jesiennego klimatu do domu.

Dynie świetnie sprawdzą się jako jesienna dekoracja, ale te jadalne mogą też trafić później do kuchni. Z jednej wizyty można więc wrócić nie tylko ze zdjęciami i wspomnieniami, ale również z pomysłem na jesienne gotowanie.

Farma Sołtysa – miejsce stworzone do rodzinnej zabawy

Farma Sołtysa znajduje się przy ulicy Świętego Rocha 24C w Wąchocku. Miejsce powstało z myślą o dzieciach i ich opiekunach, a jego charakter mocno różni się od typowych miejskich atrakcji. Zamiast ekranów i elektronicznych urządzeń są tu zwierzęta, natura i przestrzeń do swobodnej zabawy. Dzieci mogą zobaczyć z bliska między innymi kózki, króliki, kury i kaczki. Na odwiedzających czekają również liczne atrakcje ruchowe.

Wśród nich są między innymi labirynt ze skrzynek, ścieżka sensoryczna, rowerki, łowienie drewnianych rybek, dmuchańce oraz zjazdy na pontonach. Jedną z atrakcji jest także Dziecięcy Park Linowy. Trzeba jednak pamiętać, że mogą z niego korzystać wyłącznie dzieci powyżej 130 cm wzrostu, w sportowym i wygodnym obuwiu.

Jest też miejsce na odpoczynek

Rodzinna wycieczka nie musi oznaczać ciągłego biegania za dziećmi. Na Farmie przygotowano również strefę odpoczynku z ławkami, leżakami i hamakami. Przy słonecznej, ciepłej pogodzie może to być idealne miejsce na chwilę relaksu i spokojne spędzenie czasu na świeżym powietrzu.

Jesienna Farma Sołtysa ma też sporo charakterystycznych zakątków, które dobrze wyglądają na zdjęciach. Drewniane elementy, słoneczniki, kukurydza, stare drzwi, koło od wozu, żółty rower czy czerwona budka telefoniczna tworzą kolorowe tło do rodzinnych fotografii.

Ile kosztuje wejście na Farmę Sołtysa?

Jeżeli planujecie sobotni wyjazd, warto pamiętać o kilku praktycznych kwestiach. Na miejscu dostępny jest bezpłatny parking. Bilety można kupić w kasie przy wejściu. Obecnie obowiązuje płatność wyłącznie gotówką. Ceny biletów:

dzieci do 90 cm wzrostu – bezpłatnie,

dzieci powyżej 90 cm – 30 zł,

dorośli – 40 zł.

Bilet pozwala spędzić na farmie cały dzień i korzystać z dostępnych atrakcji bez dodatkowych opłat.

Pomysł na sobotę z dziećmi w Świętokrzyskiem

Ciepła i słoneczna jesienna sobota aż prosi się o wyjazd za miasto. Nie trzeba jednak planować całodziennej wyprawy w góry czy dużej wycieczki. Czasem wystarczy znaleźć miejsce, w którym dzieci mogą się wyszaleć, a dorośli odpocząć przy kawie i rozmowie.

Pomarańczowa Sobota na Farmie Sołtysa w Wąchocku może być właśnie takim pomysłem na wolny dzień. Dynie, jesienne zabawy, gra terenowa, warsztaty, animacje i dużo czasu na świeżym powietrzu – wszystko w otoczeniu wiejskiego gospodarstwa.

A jeśli pogoda rzeczywiście dopisze, pomarańczowe ubrania, jesienne słońce i tysiące dyń mogą stworzyć naprawdę kolorową scenerię na początek października.