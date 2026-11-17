Naprawią zamiast wyrzucić. Nowatorski Punkt Napraw na ul. Bugaj

Największą nowością w starachowickim PSZOK-u jest specjalny Punkt Napraw połączony z warsztatem. Zamiast trafiać do zniszczenia, pralki, meble, elektronarzędzia czy rowery trafią w ręce fachowców, zostaną odnowione i przekazane osobie, której jeszcze posłużą.

Jak podkreśla Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, inwestycja wkracza w swój finałowy etap:

Nowy PSZOK w Starachowicach jest coraz bliżej uruchomienia. Dobiega końca budowa nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a inwestycja znajduje się obecnie na etapie odbioru końcowego. Planowany termin uruchomienia obiektu to 1 stycznia 2027 roku. Jednym z ważnych elementów nowego obiektu będzie Punkt Napraw. To miejsce, w którym będzie można dać drugie życie przedmiotom i sprzętom, zamiast od razu traktować je jako odpady. Do jego funkcjonowania przygotowujemy odpowiednie wyposażenie warsztatowe, m.in. elektronarzędzia, spawarkę, szlifierki, wiertarki i odkurzacz przemysłowy

Miasto kompletuje zaplecze techniczne do Punktu Napraw. Do końca listopada na ulicę Bugaj trafi sprzęt spawalniczy, opalarki, piły oraz myjki ciśnieniowe.

Wyposażenie Punktu Napraw i PSZOK-u Przeznaczenie i specyfikacja Warsztat naprawczy Spawarki MIG/MAG, szlifierki, wiertarki, wyrzynarki, odkurzacze przemysłowe Ciężki sprzęt przeładunkowy Ładowarka teleskopowa, wózek widłowy, ręczny wózek paletowy Pojazdy transportowe Fabrycznie nowy samochód dostawczy typu wywrotka marki MAN Wagi i rampa Waga samochodowa oraz zadaszona rampa wyładowcza dla mieszkańców

13,8 mln zł na ekologię. Unia Europejska pokryła większość kosztów

Generalny wykonawca, radomska firma KOSONÓG BUDOWNICTWO Sp. z o.o., przekazałaa plac budowy przed czasem. Całkowita wartość przedsięwzięcia sięga 13 815 861,34 zł brutto, z czego same roboty budowlane pochłonęły ponad 8,36 mln zł.

Aż 9 552 074 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021–2027. Wkład własny Gminy Starachowice wyniósł 3 991 602,87 zł. Był to najwyższy poziom dofinansowania spośród wszystkich projektów złożonych w tym naborze przez miejski samorząd.

Na terenie nowego obiektu wybudowano budynek magazynowy, zaplecze biurowo-socjalne, place magazynowe dla kontenerów czystych, podziemne zbiorniki wód deszczowych z separatorem oraz dedykowany plac edukacyjno-promocyjny dla dzieci i młodzieży.

Od 1 stycznia obowiązują nowe zasady. StarKarta staje się obowiązkowa

Najważniejsza zmiana organizacyjna dotknie bezpośrednio wszystkich mieszkańców od 1 stycznia 2027 roku. Aby oddać odpady do nowego PSZOK-u, trzeba będzie okazać Starachowicką Kartę Mieszkańca (StarKartę).

Obowiązek ten obejmie również seniorów powyżej 70. roku życia. Do tej pory osoby w tym wieku korzystały z darmowej komunikacji miejskiej bez konieczności wyrabiania karty fizycznej. W przypadku PSZOK-u wyjątku nie będzie. Do tej pory miasto wydało już 4200 StarKart.

Władze miasta tłumaczą wprowadzenie tego wymogu koniecznością uszczelnienia miejskiego systemu gospodarowania odpadami. StarKarta weryfikuje rozliczanie podatku PIT na terenie Starachowic oraz regularne opłacanie opłaty śmieciowej. System ma zapobiec podrzucaniu odpadów przez mieszkańców okolicznych gmin, za których utylizację musieliby w przeciwnym razie płacić starachowiccy podatnicy.

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Do uzyskania StarKarty niezbędne są:

Rozliczony podatek PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO) wskazujący Starachowice jako miejsce zamieszkania,

Oświadczenie o wnoszeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatnie 12 miesięcy,

Aktualna fotografia wnioskodawcy.

Wniosek można złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego, Centrum Usług Społecznych przy ul. Majówka lub wygodnie przez aplikację mobilną i portal internetowy karta.starachowice.eu.

Zmieniają się również zasady przyjmowania odpadów poremontowych. Od nowego roku mieszkańcy nie oddadzą zmieszanych śmieci budowlanych – gruz, drewno, metale i ceramikę trzeba będzie wcześniej posegregować na oddzielne frakcje.

Nowy asfalt dojazdowy. Ulica Bugaj przechodzi metamorfozę

Równolegle z otwarciem nowego punktu poprawi się dojazd do kompleksu. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ROADSTAR Sp. z o.o. wykona nową nawierzchnię asfaltową na 660-metrowym odcinku ulicy Bugaj (od ul. Radomskiej do zakładu Celsium).

Inwestycja drogowa o wartości 393 191,64 zł brutto obejmuje wymianę podbudowy, ułożenie nowej warstwy betonu asfaltowego oraz regulację infrastruktury podziemnej. Nowa droga ułatwi bezpieczny dojazd samochodom osobowym z przyczepkami oraz pojazdom ciężarowym dostarczającym kontenery.