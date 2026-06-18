„Stopniowa poprawa”, ale walka trwa

Najważniejsza informacja z najnowszego raportu to fakt, że badania próbek pobranych w dniach 16-17 czerwca wykazują stopniową poprawę jakości wody. Niestety, wciąż notowane są punkty, w których zanieczyszczenie nie zostało całkowicie usunięte.Co istotne, w najnowszym zestawieniu obok śladowych ilości bakterii Escherichia coli oraz bakterii grupy coli, po raz pierwszy oficjalnie wymieniono enterokoki. To pokazuje, jak złożone jest skażenie, z którym mierzą się służby. Dyrektor Sanepidu Ewa Dróżdż już wcześniej przyznawała, że skala problemu przeraziła inspektorów.

Surowe restrykcje podtrzymane – sprawdź listę zakazów

Mimo sygnałów o poprawie, Sanepid nie łagodzi obowiązujących rygorów. Woda z kranu wciąż nie nadaje się do spożycia, a lista zakazów pozostaje bez zmian.Wody NIE WOLNO używać do:

picia i przygotowywania posiłków (nawet po przegotowaniu!),

mycia owoców i warzyw,

mycia naczyń kuchennych,

mycia zębów,

przemywania otwartych ran

Bezpieczne zastosowania (wyłącznie):

kąpiel i mycie ciała z użyciem mydła (należy jednak uważać, by woda nie dostała się do ust lub oczu),

cele gospodarcze (spłukiwanie toalet, mycie podłóg).

Dlaczego to tyle trwa? Prezes PWiK wyjaśnia

Jerzy Miśkiewicz, prezes starachowickich wodociągów, tłumaczy, że paradoksalnie największą barierą w szybkim oczyszczeniu sieci jest... strach mieszkańców przed odkręcaniem kurków. Gdy nie pobieramy wody, przepływa ona przez rury znacznie wolniej, co utrudnia skuteczne płukanie magistrali.Obecnie sieć jest intensywnie chlorowana, co mieszkańcy wyczuwają jako charakterystyczny, ostry zapach. „Chlor bardzo niszczy bakterie grupy coli. Są one na niego bardzo wrażliwe” – uspokaja dyrektor Ewa Dróżdż.

Gdzie woda wciąż jest skażona? (Mapa alertu)

Zasięg terytorialny komunikatu nr 3 obejmuje:

Starachowice: Osiedle Południe (całe), Osiedle Górniki (ul. Nowowiejska z odnogami, ul. Kielecka), Osiedle Skarpa (m.in. Al. Armii Krajowej, ul. Na Szlakowisku, ul. Czerwonego Krzyża, ul. Waryńskiego, ul. Przyjazna, ul. Medyczna) oraz ulice Boczna, Kornatka i Wschodnia.

Osiedle Południe (całe), Osiedle Górniki (ul. Nowowiejska z odnogami, ul. Kielecka), Osiedle Skarpa (m.in. Al. Armii Krajowej, ul. Na Szlakowisku, ul. Czerwonego Krzyża, ul. Waryńskiego, ul. Przyjazna, ul. Medyczna) oraz ulice Boczna, Kornatka i Wschodnia. Gmina Brody: miejscowości Dziurów, Adamów i Ruda.

miejscowości Dziurów, Adamów i Ruda. (Uwaga: We wcześniejszych komunikatach wymieniano również ulice Wygoda i Górna w Wąchocku).

Kiedy koniec kryzysu? Kolejny komunikat już jutro

Służby sanitarne zapowiedziały, że kolejny komunikat zostanie wydany w piątek, 19 czerwca. Choć dyrektor Sanepidu wcześniej wspominała o „optymistycznym wariancie” zakończenia akcji do końca tygodnia, prezes wodociągów ostrzega, że ze względu na konieczność 48-godzinnej inkubacji próbek, restrykcje mogą potrwać przez cały nadchodzący weekend.Mieszkańcom pozostaje korzystanie z wody dostarczanej przez beczkowozy (wsparcie m.in. ze Skarżyska i Ostrowca) oraz wody konfekcjonowanej w workach. Pamiętajmy również o zwierzętach domowych – prezes PWiK i dyrektor Sanepidu radzą, by podawać im bezpieczną wodę z zastępczych źródeł lub mineralną niegazowaną.