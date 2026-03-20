Zapach mazurka i żurek. Regionalne jarmarki wielkanocne w Świętokrzyskiem!

Przygotowaliśmy dla Was przewodnik po najciekawszych jarmarkach i kiermaszach wielkanocnych w regionie, które warto odwiedzić w najbliższych dniach. Poniżej znajdziesz kompletny terminarz i szczegółowy program wydarzeń, które odbędą się w dniach 21–22 marca 2026 roku. Od dużych kiermaszy w halach sportowych, przez charytatywne zbiórki, aż po kameralne spotkania w dworkach – każdy znajdzie coś dla siebie!

Wielkanocny Kiermasz w Strawczynku

Już w tę niedzielę, 22 marca, Centrum Sportowo-Rekreacyjne OLIMPIC w Strawczynku zamieni się w wielkanocną krainę. To wydarzenie, które co roku przyciąga tłumy mieszkańców spragnionych autentycznego rękodzieła.

Przede wszystkim stoiska z rękodziełem i regionalnymi przysmakami przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich (m.in. z Chełstiec, Korczyna, Huciska czy Promnika). Na scenie zaprezentują się lokalne talenty: orkiestra dęta ze Strawczyna, zespół „Swojaki” oraz soliści. Atrakcje dodatkowe. Rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną”.

Dworek Koćmierzów. Wielkanoc na ludowo

Miejsce: Dworek Koćmierzów (ul. Koćmierzów 33).

Dworek Koćmierzów (ul. Koćmierzów 33). W programie: 4-godzinne rodzinne spotkanie z tradycją. Warsztaty tworzenia filcowych kogucików i kulinarnych „kolorowych króliczków”, gawędy o obrzędach oraz ludowe przyśpiewki.

Nowiny. Kiermasz pełen atrakcji dla dzieci

Wójt Gminy Nowiny oraz GOK Perła zapraszają do wspólnego świętowania w nowoczesnym wydaniu.

Miejsce: Hala sportowa Liceum Mistrzostwa Sportowego w Nowinach.

Hala sportowa Liceum Mistrzostwa Sportowego w Nowinach. W programie: To wydarzenie postawiło na bogatą oprawę – obok klasycznego rękodzieła (pisanki, palmy, stroiki), zaplanowano świąteczne animacje dla dzieci oraz występy artystyczne. To świetna opcja dla rodzin, które chcą połączyć zakupy z zabawą.

Opatów. Kiermasz z sercem dla Amelki

Miejsce: Plac Promenada w Opatowie.

Plac Promenada w Opatowie. W programie: Prezentacje Kół Gospodyń Wiejskich, lokalnych artystów i producentów. Podczas wydarzenia prowadzona będzie zbiórka funduszy na leczenie Amelki (możliwość wsparcia przez SMS i puszkę).

Górno. Kiermasz i Wielka Garażówka

Miejsce: Plac Targowy w Górnie.

Plac Targowy w Górnie. W programie: Klasyczny kiermasz wielkanocny połączony z wyprzedażą garażową. To idealna okazja, by obok świątecznych stroików znaleźć unikalne przedmioty z „drugiej ręki”.

Stopnica. Kulinaria i rękodzieło od rana

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza na plac przy Parku Miejskim. To propozycja dla tych, którzy lubią załatwić świąteczne sprawunki wcześniej.

Miejsce: Plac przy Parku Miejskim w Stopnicy.

Plac przy Parku Miejskim w Stopnicy. W programie: Wydarzenie skupia się na lokalnych wystawcach z gminy Stopnica. Na stoiskach królować będą kulinaria i rękodzieło. To doskonała okazja, by kupić domowe wędliny, ciasta oraz unikalne ozdoby prosto od rzemieślników.

Bodzentyn. Tradycyjny kiermasz na Rynku Górnym

Koło Gospodyń Wiejskich „Dąbrowianie” wraz z Biblioteką Publiczną i Centrum Kultury zapraszają na Rynek Górny, gdzie poczujecie klimat prawdziwego miejskiego jarmarku.

Miejsce: Rynek Górny w Bodzentynie.

Rynek Górny w Bodzentynie. W programie: Klasyczny kiermasz wielkanocny z dużym udziałem lokalnych gospodyń. Można spodziewać się najlepszych regionalnych smaków i tradycyjnych dekoracji. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Klimontów. XIII Śniadanie Wielkanocne

Miejsce: Hala Sportowa w Klimontowie (ul. Zysmana 9).

Hala Sportowa w Klimontowie (ul. Zysmana 9). W programie: Przegląd KGW Miasta i Gminy Klimontów prezentujących zwyczaje i tradycje. Główną atrakcją jest degustacja potraw wielkanocnych na bogato zastawionych stoiskach.

